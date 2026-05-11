Capitán del Hondius pide respeto a pasjeros tras hantavirus

El capitán del crucero MV Hondius, Jan Dobrogowski, pidió este lunes respeto y privacidad para pasajeros, tripulantes y sus familias tras el brote de hantavirus registrado durante la travesía por el Atlántico Sur, una emergencia sanitaria que dejó al menos tres personas fallecidas y varios contagios confirmados.

En un mensaje en video difundido por la naviera Oceanwide Expeditions, Dobrogowski agradeció públicamente la “paciencia”, “disciplina” y “bondad” demostradas por quienes permanecieron a bordo durante semanas marcadas por el duelo, la incertidumbre y la preocupación.

El capitán advirtió sobre la difusión de contenido viral o declaraciones descontextualizadas relacionadas con la tragedia, al señalar que esto puede profundizar el sufrimiento de quienes enfrentan pérdidas o temen por su salud.

“Como capitán del Hondius, mi trabajo es dirigir a mi tripulación, cuidar de los pasajeros y hacer que el barco llegue seguro al puerto. Nuestra responsabilidad no acaba con la llegada a Canarias”, expresó.

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También enfatizó que su prioridad sigue siendo que tanto pasajeros como tripulación regresen a casa “sanos y salvos”.

Solicita privacidad para familias afectadas

Dobrogowski hizo un llamado directo a respetar la intimidad de los afectados, especialmente en un momento de dolor para quienes perdieron seres queridos o permanecen bajo vigilancia médica.

“En nombre de Oceanwide Expeditions, mi tripulación y yo mismo, pido privacidad para los pasajeros, sus familias y nuestros tripulantes en este momento tan difícil”, señaló.

Visiblemente conmovido, el capitán destacó la valentía de su equipo, al que describió como un grupo que actuó con resolución y entrega durante circunstancias extremas.

Afirmó que la “unidad y fuerza silenciosa” mostrada a bordo fue crucial para enfrentar una de las crisis más complejas en la historia reciente de la embarcación.

Operativo internacional de desembarco llega a su fin

El Gobierno de España, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), concluyó este lunes la operación de desembarco total del pasaje en Canarias, desde donde grupos de viajeros fueron repatriados a destinos como Países Bajos y Australia.

Tras finalizar esta fase, se prevé que el MV Hondius zarpe rumbo a Róterdam.

Durante la travesía, el brote dejó un saldo de tres fallecidos y al menos seis casos confirmados inicialmente por la OMS.

A esta cifra se sumaron este lunes dos nuevos positivos detectados en pasajeros repatriados desde Tenerife: un ciudadano estadounidense y una pasajera francesa.

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