Fiscalía revisará recetas médicas de Tiger Woods

La justicia en Florida autorizó a la Fiscalía a acceder al historial de recetas médicas del golfista Tiger Woods, en el marco del juicio que enfrenta por presuntamente conducir bajo la influencia de sustancias.

El fallo fue emitido por el juez Darren Steele, del Circuito 19, durante una breve audiencia en la que el deportista no estuvo presente. La resolución avala la solicitud de los fiscales, aunque establece que la información no podrá hacerse pública.

Con esta decisión, las autoridades podrán revisar las recetas médicas del golfista correspondientes a este año en una farmacia ubicada en Palm Beach, en el estado de Florida.

El acceso a estos datos busca esclarecer qué medicamentos y dosis consumía Woods, información que la Fiscalía considera relevante para el caso.

Durante la audiencia, la defensa argumentó que el historial médico del deportista está protegido por su derecho constitucional a la privacidad. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que conocer el consumo de medicamentos es fundamental para determinar si conducía bajo efectos de sustancias.

El juez permitió el acceso bajo la condición de mantener la confidencialidad de los registros fuera del proceso judicial.

Detención y acusaciones

Woods, de 50 años, fue detenido el pasado 27 de marzo en la localidad de Jupiter, luego de que agentes reportaran signos de deterioro físico, como sudoración intensa y comportamiento letárgico.

Aunque no registró alcohol en la prueba de alcoholemia, se negó a realizar un análisis de orina. Según el reporte policial, portaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide.

El golfista se ha declarado inocente de los cargos, pero días después anunció una pausa en su carrera para enfocarse en su salud y recibir tratamiento.

Alejado de la competencia desde 2024 por una lesión en el tendón de Aquiles y tras múltiples cirugías de espalda, Woods había considerado regresar en el Masters de Augusta de este año, lo que habría marcado su vuelta tras casi dos años fuera de los campos.

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