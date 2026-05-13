Confinan a 1,700 personas en crucero por brote gastrointestinal

Las autoridades de Francia ordenaron mantener confinados a más de 1,700 pasajeros y miembros de la tripulación del crucero británico Ambition luego de registrarse un brote de enfermedad gastrointestinal durante una escala en la ciudad de Burdeos.

La embarcación, operada por Ambassador Cruise Line, arribó al puerto francés la noche del martes como parte de un recorrido de 14 días que había partido desde Belfast y Liverpool, con escalas previstas en el norte de España y la costa atlántica francesa.

Autoridades suspenden desembarco

El prefecto de la región de Nueva Aquitania y de Gironda, Étienne Guyot, ordenó la suspensión del desembarco de pasajeros y restringió las interacciones del barco con el puerto de Burdeos tras la recomendación emitida por la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania.

De acuerdo con un comunicado conjunto de las autoridades francesas, hasta 50 pasajeros comenzaron a presentar síntomas compatibles con una infección digestiva aguda luego de que el capitán del barco alertara sobre la situación.

Las personas afectadas fueron atendidas por el médico de la embarcación y aisladas en sus camarotes para evitar posibles contagios.

Analizan muestras para identificar el virus

Francia desplegó un equipo médico especializado supervisado por el servicio de coordinación médica marítima. Las muestras obtenidas están siendo analizadas por el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Centro Hospitalario Universitario de Burdeos para identificar el patógeno responsable.

Las autoridades buscan determinar el nivel de riesgo de transmisión y definir si serán necesarias nuevas medidas sanitarias.

Hasta el momento, se sospecha de un brote de norovirus, uno de los virus gastrointestinales más frecuentes en cruceros debido a su alta capacidad de contagio.

Descartan relación con brote de hantavirus

Las autoridades francesas descartaron cualquier relación entre el brote detectado en el Ambition y los casos de hantavirus registrados recientemente a bordo del buque MV Hondius.

“No hay razón para establecer un vínculo entre este brote y los casos de hantavirus detectados a bordo del MV Hondius”, indicaron en el comunicado oficial.

El brote de hantavirus ocurrido el mes pasado provocó una alerta sanitaria internacional luego de que tres pasajeros murieran y al menos nueve casos fueran confirmados en viajeros de Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos.

Un pasajero murió durante el viaje

La empresa operadora informó que un pasajero de 92 años falleció el pasado domingo durante la travesía, aunque aclaró que no presentaba síntomas compatibles con la enfermedad gastrointestinal detectada en el resto del grupo.

La causa de muerte todavía deberá ser determinada por un médico forense.

Hasta la mañana de este miércoles, la compañía reportó que 48 pasajeros y un miembro de la tripulación presentaban síntomas digestivos.

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