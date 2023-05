Desaparece Charly Tour's, agencia involucrada en accidente

Luego del accidente carretero protagonizado por un tráiler y una camioneta tipo Van, el pasado 14 de mayo en el kilómetro 81 de la Carretera Guemez/ Zaragoza en Tamaulipas y que cobró la vida de 27 viajeros, buscamos a la agencia de viajes Charly Tour´s, para conocer su proceder respecto a la desgracia, sin embargo ya no hay rastro de ellos.

El Horizonte acudió al patio de maniobras donde tenían un pequeño local para atender a sus clientes pero ya no existe; la publicidad y los anuncios desaparecieron e incluso, el resto de los locatarios dicen no conocerlos o desconocer su paradero.

“Aquí no tiene oficina y no sé dónde están”, expresaron dos locatarias cuando se les cuestionó sobre la informal agencia de viajes.

Los cambios en el local y el retiro de la publicidad comenzaron desde el pasado domingo, antes de que familiares de los fallecidos comenzaran a exigir respuesta del fatal percance que destruyó varias familias.

En el lugar, nos percatamos que existen varios locales dedicados a ofrecer viajes económicos e incluso, el patio de maniobras tiene autobuses para realizar los viajes, sin embargo, tienen fama de fraudulentos.

“Vengo de viaje desde Veracruz y desde allá pagué el pasaje, llegando aquí, me tenían que transbordar, llegando aquí me dice que no sabe nada, que no le pagaron mi pasaje.