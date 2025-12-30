Podcast
Nuevo León

Anuncia IMSS NL construcción de dos unidades médicas en 2026

La construcción de estas unidades en Salinas Victoria y Escobedo forman parte de la estrategia de expansión del IMSS Nuevo León para el próximo año

  • 30
  • Diciembre
    2025

Como parte de la estrategia de expansión del IMSS Nuevo León para el próximo año, se anunció el arranque de dos nuevos proyectos de infraestructura en Salinas Victoria y Escobedo.

En Salinas Victoria se dará inicio a la construcción de una nueva UMF para atender el crecimiento poblacional del norte del estado.

Y en Escobedo la edificación de una unidad médica adicional que reforzará la red de atención primaria en el municipio.

Entre otros proyectos en la entidad, el IMSS señaló que está por terminar para los habitantes del municipio de Juárez. 

Las autoridades confirmaron que la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 74 se encuentra en su fase final de construcción. 

Con un avance que roza el 100%, esta clínica está próxima a ser inaugurada, lo que permitirá desahogar la demanda de servicios de primer nivel en la zona oriente de la metrópoli.

Por otro lado, en el municipio de Santa Catarina, aseguraron que el proyecto del nuevo Hospital General Regional (HGR) continúa su construcción de acuerdo con lo planeado.

Esta unidad, que contará con una capacidad de 260 camas, se perfila como uno de los centros hospitalarios más grandes y equipados de Nuevo León, diseñado para brindar atención especializada a miles de derechohabientes.

“Cerramos este 2025 con compromiso y dedicación para nuestra derechohabiencia y arrancamos 2026 con toda la actitud”, se informó a través de un comunicado.

Con estas acciones, indicaron, buscan que el sistema de salud estatal mejore la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, asegurando que el crecimiento industrial de la región vaya acompañado de un sistema de bienestar sólido.


