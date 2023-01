'Purificarán' agua tratada para el consumo humano

Asegura Agua y Drenaje de Monterrey que proyecto está en etapa de licitación, y que buscan aprovechar 2 m³/s de líquido recuperado.

Para ampliar sus reservas de agua y cubrir la creciente demanda de la urbe regia, Nuevo León implementará este año un proyecto de potabilización de aguas residuales que inyectará nuevamente a la red para su consumo humano.



Se contempla que mediante un proceso tecnológico llamado Rehúso Potable Indirecto, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) recuperará 2 metros cúbicos por segundo (m³/s) de aguas residuales, lo que aumentará casi 15% la disponibilidad actual, pues pasará de 16 m³/s a 18 metros cúbicos por segundo.



Además, esos 2 m³/s representan también casi 15% de la demanda actual, que es de 16 metros cúbicos por segundo.



El director de la paraestatal, Juan Ignacio Barragán, indicó que actualmente están en la etapa de lanzar la licitación del proyecto, aunque ya se tiene un monto de cuánto costaría.



“Hay un plan de potabilizar aguas residuales e inyectar a la red para su consumo humano, aún no se licita, pero serían aproximadamente $2,000 millones”, indicó Juan Ignacio Barragán.



El funcionario estatal explicó que el proceso de “repotabilización” consiste en aplicar un “tratamiento terciario tecnológico” que deja el agua en condiciones para su consumo humano.



Para ello requiere un sistema de filtración de tercer nivel, considerando que se le llama así, porque en primer lugar ya fue potabilizada y en segundo ya fue tratada y el tercero sería repotabilizarla.



Este consiste en que después de que las aguas residuales son tratadas en las plantas potabilizadoras de San Roque, es decir, ya cuando ya llevan dos procesos previos en su ciclo de uso, se someten a un tercer proceso en el que se le quitan bacterias y microorganismos que son dañinos para la salud.



Luego, se vierten al río San Juan para una filtración natural y finalmente se vuelve a recolectar en las plantas de potabilización de San Roque, donde se reincorpora a la red de agua potable.



“Es un proceso técnicamente muy complicado, hay primero un tratamiento primario, en el cual le quitan todo lo sólido, ya después de eso se hace un tratamiento secundario, el cual, pues tiene varias etapas, en el cual se va sedimentando los lodos.



“Luego entra a un reactor biológico que, a través de una inyección de oxígeno, hace que se reproduzcan muchas bacterias que consumen la materia orgánica, al final del proceso tú ves un agua completamente transparente y sin olor, pero que no es potable.



“Pero luego viene el tercer paso, en el que se le quita todos esos microorganismos y se hace nuevamente potable”, mencionó Juan Ignacio Barragán.



Por último, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, agregó que de los 16 metros cúbicos por segundo que se consumen en Nuevo León, se producen aproximadamente 12 m³/s de agua tratada. De esta cantidad, es donde saldrían los 2 m³/s que se repotabilizarían.





Preparan plan para vender a la industria



El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, también dio a conocer que buscan vender más agua tratada a la industria para poder quedarse con más agua potable para Nuevo León.



Explicó que de los 12 metros cúbicos por segundo (m³/s) de agua tratada que se producen en el estado, 8 m³/s están comprometidos con Tamaulipas, 1.3 m³/s se van a la industria y el resto es del gobierno del estado.



Sin embargo, los 2.7 metros cúbicos de agua tratada restantes se busca venderlos a las empresas para que estas no consuman más agua potable.



“Actualmente, estamos vendiendo a la industria 1,300 litros por segundo, o sea 1.3 metros cúbicos y nos sobran como 2.7, de esos 2.7 con las nuevas tuberías que se van a instalar, esperemos incrementar la venta de agua tratada a la industria.



“La industria, en vez de usar agua de pozo o potable, usaría más agua tratada”, puntualizó el director de Agua y Drenaje de Monterrey.



Esto, abundó, se realizaría mediante las llamadas tuberías moradas, que distinguiría y evitaría que haya confusión con las tuberías normales.



Barragán señaló que la inversión estimada para estas tuberías sería de al menos $260 millones de pesos, que en su totalidad serán de inversión privada.



Aunque, recalcó que ven difícil la venta del agua tratada, a corto plazo proyectarían vender 300 litros por segunda.



“Aproximadamente 300 litros por segundo, esa es la expectativa de venta, todavía nos quedaría más agua tratada por vender, pero a más largo plazo se busca hacer plantas de tratamiento terciario para darle un mejor uso al agua.



“Para el año 2023 estamos esperando vender algunos 300 litros por segundo adicionales”, agregó el funcionario estatal.