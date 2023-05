Renuncia Jesús Horacio al PAN; analiza opciones para el 2024

El exsenador Jesús Horacio González presentó su renuncia como militantes al Partido Acción Nacional (PAN) al considerar que la afiliación se alejó de su misión como vehículo de participación ciudadana.

Horacio González dijo que hoy en día el PAN es un partido de cúpulas, con las puertas cerradas a la participación de los ciudadanos y además, apurado por controlar a sus militantes.

Acusó que en el partido no hay elecciones internas, actividades de formación ciudadana ni aperturas a nuevos miembros de la sociedad.

Pese a lo anterior, el ahora expanista agradeció las oportunidades que recibió para trabajar en favor de la ciudadanía como Secretario del Ayuntamiento en San Pedro Garza García y San Nicolás y como Senador por el Estado de Nuevo León.

“Me siento muy cercano y muy agradecido con los cientos de militantes panistas con los que he trabajado. Son el verdadero panismo, el de los ciudadanos que realmente quieren ver crecer a su país. Lamentablemente me parece que esos panistas ya no tienen más lugar en las decisiones del Partido”, explicó.