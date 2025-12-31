Podcast
Whats_App_Image_2025_12_31_at_3_58_56_PM_eb4e280639
Nuevo León

Aumentan ventas de piñatas y accesorios para Año Nuevo

La venta de artículos festivos siguen en aumento con motivo de la celebración, donde familias y amigos se preparan para despedir el 2025

  • 31
  • Diciembre
    2025

Las ventas de piñatas, accesorios, globos y artículos festivos continúan en aumento con motivo de la celebración de Año Nuevo, donde familias y grupos de amigos se preparan para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026.

En distintos puntos de la zona metropolitana, comerciantes ofrecen una amplia variedad de piñatas alusivas al fin de año, destacando aquellas que representan a un hombre longevo con el número 2025, símbolo del año que termina y del inicio de una nueva etapa. 

Estas figuras se han vuelto una tradición para marcar el cierre del ciclo anual y abrir paso a nuevas oportunidades.

WhatsApp Image 2025-12-31 at 3.58.56 PM (1).jpeg

Asimismo, la piñata de siete picos se mantiene como una de las más solicitadas, ya que es común llevarla a reuniones familiares y celebraciones entre amigos. 

De acuerdo con comerciantes, esta figura conserva un significado especial, pues representa la ruptura de los siete pecados capitales como parte de un proceso simbólico de renovación al concluir el año.

Además de piñatas, las personas adquieren diversos accesorios como lentes, gorros, serpentinas y globos, con el objetivo de llevar un ambiente festivo y de alegría a sus hogares durante los festejos de fin de año.

WhatsApp Image 2025-12-31 at 3.58.57 PM.jpeg

Uno de los puntos donde se pueden encontrar estos artículos es el mercado de abastos de Guadalupe, donde hay opciones para todos los presupuestos.

Las piñatas pueden adquirirse rellenas de dulces o decorarse al gusto de cada familia, fomentando la convivencia y el espíritu de unión en esta temporada.

WhatsApp Image 2025-12-31 at 3.58.56 PM.jpeg

Con estas tradiciones, los ciudadanos se preparan para cerrar el 2025 y comenzar el 2026 con esperanza, alegría y en compañía de sus seres queridos.


