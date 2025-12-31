Aumentan ventas de piñatas y accesorios para Año Nuevo

Las ventas de piñatas, accesorios, globos y artículos festivos continúan en aumento con motivo de la celebración de Año Nuevo, donde familias y grupos de amigos se preparan para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026.

En distintos puntos de la zona metropolitana, comerciantes ofrecen una amplia variedad de piñatas alusivas al fin de año, destacando aquellas que representan a un hombre longevo con el número 2025, símbolo del año que termina y del inicio de una nueva etapa.

Estas figuras se han vuelto una tradición para marcar el cierre del ciclo anual y abrir paso a nuevas oportunidades.

Asimismo, la piñata de siete picos se mantiene como una de las más solicitadas, ya que es común llevarla a reuniones familiares y celebraciones entre amigos.

De acuerdo con comerciantes, esta figura conserva un significado especial, pues representa la ruptura de los siete pecados capitales como parte de un proceso simbólico de renovación al concluir el año.

Además de piñatas, las personas adquieren diversos accesorios como lentes, gorros, serpentinas y globos, con el objetivo de llevar un ambiente festivo y de alegría a sus hogares durante los festejos de fin de año.

Uno de los puntos donde se pueden encontrar estos artículos es el mercado de abastos de Guadalupe, donde hay opciones para todos los presupuestos.

Las piñatas pueden adquirirse rellenas de dulces o decorarse al gusto de cada familia, fomentando la convivencia y el espíritu de unión en esta temporada.

Con estas tradiciones, los ciudadanos se preparan para cerrar el 2025 y comenzar el 2026 con esperanza, alegría y en compañía de sus seres queridos.

