Nuevo León

Lidera Adrián de la Garza brigada integral en Cerradas de Cumbres

La jornada incluyó limpieza general, así como pintura de cordones de camellón y cordones laterales, además trabajos de poda de palmeras

  • 31
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer el cuidado de los espacios públicos, el municipio de Monterrey llevó a cabo un operativo integral en la colonia Cerradas de Cumbres, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza.

Durante la jornada, personal de la Secretaría de Servicios Públicos realizó labores de limpieza general mediante barrido, así como pintura de cordones de camellón y cordones laterales, además de trabajos de poda de palmeras, contribuyendo a una imagen urbana más ordenada y segura para los vecinos del sector.

WhatsApp Image 2025-12-31 at 6.17.10 PM (2).jpeg

Para el desarrollo de este operativo se desplegó un equipo conformado por cuatro canastillas, ocho motosierras, dos pintarrayas, dos camiones y un camión de volteo con capacidad de siete metros cúbicos, lo que permitió atender de manera eficiente los distintos puntos de la colonia.

En total participaron 35 trabajadores municipales, quienes llevaron a cabo estas acciones como parte de los programas permanentes de mantenimiento urbano que impulsa el ayuntamiento regio. 

WhatsApp Image 2025-12-31 at 6.17.10 PM (1).jpeg

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de operativos continuarán realizándose en diversos sectores de la ciudad, con el propósito de conservar los espacios públicos en mejores condiciones y mejorar la calidad de vida de la población.


