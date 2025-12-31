Podcast
Whats_App_Image_2025_12_31_at_6_10_33_PM_88c12595e2
Nuevo León

Refuerzan operativo contra pirotecnia ilegal previo al Año Nuevo

Autoridades ambientales y Fuerza Civil intensificaron inspecciones para frenar la venta clandestina de pirotecnia y prevenir accidentes durante Año Nuevo

  • 31
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de prevenir el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo, la División Ambiental llevó a cabo un operativo de inspección contra la venta clandestina en coordinación con la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, y Fuerza Civil.

Las brigadas de inspección realizaron recorridos exhaustivos en tiendas de abarrotes, mercados rodantes y diversas zonas habitacionales, donde, tras labores de inteligencia y denuncias ciudadanas, se detectaron puntos de venta ilegal de pirotecnia.

Al respecto, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, destacó que estas acciones responden directamente al llamado de la población, que ha alertado sobre el peligro que representan estos puntos de venta en sus comunidades.

WhatsApp Image 2025-12-31 at 6.09.55 PM.jpeg

“Estamos recorriendo las calles y realizando estas inspecciones para salvaguardar a la ciudadanía de cualquier accidente. Este despliegue es resultado de la participación ciudadana; son los mismos vecinos quienes, al reportar la venta clandestina, nos permiten actuar de manera oportuna para retirar estos materiales de las calles”, señaló el funcionario.

La autoridad ambiental recordó que la comercialización de pirotecnia sin los permisos federales correspondientes constituye un delito grave. 

Además de multas administrativas y el decomiso del producto, los responsables pueden enfrentar penas de cárcel.

WhatsApp Image 2025-12-31 at 6.11.23 PM.jpeg

Indicaron que estos operativos se mantendrán de forma permanente durante la temporada, priorizando la protección civil, así como la reducción de la contaminación acústica y ambiental que genera el uso de explosivos.

Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente exhortó a la ciudadanía a continuar denunciando este tipo de actividades irregulares a través de las líneas oficiales de atención, garantizando que cada reporte será atendido de manera confidencial y oportuna.


