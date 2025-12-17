Refuerzan operativo para paisanos en carreteras de Tamaulipas

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) mantiene activo el Operativo Invierno Seguro Héroes Paisanos 2025, con motivo de las fiestas decembrinas y el incremento en el arribo de connacionales al estado.

De acuerdo con la dependencia, más de cuatro mil vehículos de mexicanos residentes en Estados Unidos han ingresado al territorio tamaulipeco en este periodo vacacional.

Vigilancia y apoyo en rutas clave

Como parte del operativo, personal de la Guardia Estatal brinda seguridad a caravanas de paisanos, mantiene vigilancia permanente en las rutas más transitadas, así como en los límites con Nuevo León, además de ofrecer asistencia ante fallas mecánicas.

Las autoridades destacaron que estas acciones fortalecen la confianza de las y los connacionales para ingresar y transitar por Tamaulipas de manera segura.

Red de Estaciones Seguras

Adicionalmente, la SSPT cuenta con una red de 25 Estaciones Seguras, ubicadas cada 50 kilómetros en las principales vías de comunicación del estado.

Estas instalaciones operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, y funcionan como paraderos seguros para quienes circulan por las carreteras de la entidad durante esta temporada vacacional.

