Nacional

Accidente termina con la vida de cinco jornaleros en Zacatecas

  • 21
  • Diciembre
    2025

Al menos cinco jornaleros muertos y más de 30 heridos fue el saldo de la volcadura de un autobús registrada sobre la Carretera Federal 45, en el estado de Zacatecas.

Volcadura deja cinco jornaleros muertos y 30 heridos en Zacatecas.jpg

Estos hechos ocurrieron en el municipio de Fresnillo, donde el conductor de la unidad perdió el control y terminó volcado sobre un costado del tramo carretero Zacatecas-Morelos.

Ante la emergencia, elementos de Protección Civil Municipal acudió hasta el punto para atender a los afectados, quienes cuentan con heridas de gravedad.

Volcadura deja cinco jornaleros muertos y 30 heridos en Zacatecas.jpg

En dicho autobús se contaba con la presencia de un niño de apenas cuatro años, cuya condición se reporta delicada.

Trasciende que los tripulantes del autobús buscaban arribar a los campos agrícolas de la localidad a trabajar.

Volcadura deja cinco jornaleros muertos y 30 heridos en Zacatecas.jpg

Los lesionados fueron trasladados hacia el Hospital General del Estado, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.


Comentarios

publicidad

