Accidente vial en autopista México–Tulancingo deja 17 lesionados

Un aparatoso accidente en la autopista México–Tulancingo, a la altura del kilómetro 46, dejó un saldo de 17 personas lesionadas la madrugada de este viernes, luego de que un camión de carga con troncos de madera volcara y provocara el choque de un autobús de pasajeros.

De acuerdo con reportes oficiales, el percance se registró poco después de las 5:00 horas en dirección a la Ciudad de México.

El conductor del vehículo de carga circulaba a exceso de velocidad, perdió el control y volcó, dejando parte de su carga esparcida sobre la carretera.

Esta mañana, en la carretera México–Tulancingo, kilómetro 48 (poblado Venta de Cruz), se registró un choque entre un camión de carga y un autobús de pasajeros. pic.twitter.com/0hwm0dlCUd — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) August 15, 2025

El operador del autobús MX-3009 intentó evitar los troncos, pero terminó impactándose y proyectándose hacia el acotamiento.

Cabe mencionar que el autobús sufrió graves daños en su parte frontal, mientras que el camión de carga quedó destruido casi por completo.

Paramédicos y rescatistas de Protección Civil de Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Cruz Roja de Zempoala y del Estado de México atendieron a las 17 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la región.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, aseguraron la zona y detuvieron a ambos choferes para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.

La circulación en ambos sentidos estuvo cerrada por varias horas, mientras se retiraban los vehículos siniestrados y la carga de madera.

