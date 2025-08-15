Cerrar X
accidente_mexico_36a0b940f1
Nacional

Accidente vial en autopista México–Tulancingo deja 17 lesionados

Un camión cargado con troncos volcó y provocó que un autobús de pasajeros se estrellara en la autopista México–Tulancingo, en Nopaltepec, dejando 17 lesionados

  • 15
  • Agosto
    2025

Un aparatoso accidente en la autopista México–Tulancingo, a la altura del kilómetro 46, dejó un saldo de 17 personas lesionadas la madrugada de este viernes, luego de que un camión de carga con troncos de madera volcara y provocara el choque de un autobús de pasajeros.

De acuerdo con reportes oficiales, el percance se registró poco después de las 5:00 horas en dirección a la Ciudad de México.

El conductor del vehículo de carga circulaba a exceso de velocidad, perdió el control y volcó, dejando parte de su carga esparcida sobre la carretera.

El operador del autobús MX-3009 intentó evitar los troncos, pero terminó impactándose y proyectándose hacia el acotamiento.

Cabe mencionar que el autobús sufrió graves daños en su parte frontal, mientras que el camión de carga quedó destruido casi por completo.

Paramédicos y rescatistas de Protección Civil de Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Cruz Roja de Zempoala y del Estado de México atendieron a las 17 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la región.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, aseguraron la zona y detuvieron a ambos choferes para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.

La circulación en ambos sentidos estuvo cerrada por varias horas, mientras se retiraban los vehículos siniestrados y la carga de madera.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Gybg90_SWAAAAK_S_48177c4f72
Reconoce embajador Ronald Johnson operativo en Aguascalientes
AP_25228479295308_e3603726c2
Ataque aéreo militar deja al menos 21 muertos en Myanmar
AP_25228326598520_6ebaa423f8
Erin pasa a huracán de categoría 4 en el Caribe
publicidad

Últimas Noticias

Gybg90_SWAAAAK_S_48177c4f72
Reconoce embajador Ronald Johnson operativo en Aguascalientes
MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
AP_25228505787598_9fdcc88ab0
Newcastle empata 0-0 con Aston Villa en la Liga Premier
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×