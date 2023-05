Aclara Segob expropiación de tramos de Ferrosur

Tras darse a conocer que elementos del Ejército Mexicano se presentaron en tramos de la empresa Ferrosur, propiedad de Grupo México, para expropiar los terrenos, el secretario de Gobernación (Segob) de México, Adán Augusto López aclaró dichas acciones.

El funcionario federal rechazó que estas acciones se traten de expropiación, pues comentó que se analiza que esta propiedad sea parte del estado mexicano; señaló que ya hubo conservaciones con los dueños del consorcio antes de la determinación presidencial, pero que no se llegó a un acuerdo.

'No se trata, no estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo señala el decreto eso no es sinónimo de expropiación', comentó el titular de la Segob.