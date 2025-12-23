Podcast
Coahuila

Más de 10,000 elementos vigilan Coahuila durante las fiestas

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que este despliegue es resultado de la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales

Más de 10,000 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantienen operativos de vigilancia en carreteras, zonas urbanas y áreas rurales de Coahuila durante la temporada decembrina, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y de quienes transitan por el estado en estas fechas.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que este despliegue es resultado de la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, con especial énfasis en los periodos de mayor movilidad por las celebraciones navideñas y el arribo de paisanos.

De acuerdo con el mandatario, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública reforzaron los filtros de vigilancia y patrullaje, así como los recorridos en comunidades rurales y tramos carreteros, considerados puntos clave por el flujo vehicular que se registra en estas fechas.

Los puntos de revisión cuentan además con módulos de atención ciudadana, donde automovilistas y viajeros pueden realizar reportes de situaciones de riesgo o solicitar apoyo, mientras que el sistema de videovigilancia C4 y C2 se mantiene activo como respaldo a las corporaciones en campo.

Las autoridades estatales recomendaron a la población utilizar el número de emergencias 9-1-1 en caso de accidentes, incidentes con pirotecnia o cualquier situación que represente un riesgo, y llamaron a celebrar las fiestas con responsabilidad para evitar percances que pongan en peligro a las familias.

En estas labores participan también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, integrados al esquema de seguridad que busca mantener a Coahuila como una de las entidades con mayor percepción de tranquilidad durante el periodo vacacional.


