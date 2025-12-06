Podcast
Disney relanza Avengers: Endgame antes de Doomsday

La épica cinta regresará a cines en septiembre, con guiños al nuevo capítulo del MCU y al regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom

  • 06
  • Diciembre
    2025

Anunciaron que Avengers: Endgame volverá a las salas el 25 de septiembre, como antesala al estreno de Avengers: Doomsday, la nueva película dirigida por Joe y Anthony Russo que llegará en diciembre.

El relanzamiento busca reactivar el furor previo al nuevo gran evento del MCU.

Vuelve Robert Downey Jr., pero como villano

En Doomsday, Downey Jr. dejará atrás el legado de Iron Man para interpretar al icónico Doctor Doom en un giro multiversal.

El filme reunirá a veteranos y nuevas alineaciones: Thor, el nuevo Capitán América, Loki, Shuri, Ant-Man, los Thunderbolts, los Cuatro Fantásticos y el regreso de los X-Men encabezados por Charles Xavier y Magneto.

Éxito histórico en taquilla

Estrenada en 2019, Endgame recaudó más de 2,700 millones de dólares y se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia, solo detrás de Avatar.

Su reestreno llegará acompañado de un video promocional con reacciones del público que los Russo compartieron como recordatorio del fenómeno cultural que generó.

Posible escena extra para fans

Entre la comunidad de Marvel circula la versión de que esta edición podría sumar una nueva escena postcréditos que enlace el sacrificio de Tony Stark con la aparición de Doctor Doom, como teaser directo de Doomsday.

El material no ha sido confirmado por Disney, pero ha elevado la expectativa entre los seguidores.

Además, Disney confirmó la llegada de Super Troopers 3 para el 7 de agosto, dirigida por Jay Chandrasekhar y con el elenco original de Broken Lizard.


