Entrega Samuel 14 nuevas unidades a la ruta 42 Realito

El gobernador Samuel García Sepúlveda entregó 14 unidades nuevas a la ruta 42 Realito, con el propósito de garantizar la mejor movilidad para los neoleoneses.

Acompañado del director de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, el mandatario estatal destacó que Nuevo León es la única entidad que está renovando todos los camiones, siendo ejemplo nacional e internacional.

"Somos el único estado que está renovando todos sus camiones. Hoy que empezamos el quinto año, Nuevo León tiene 4 mil nuevos camiones, faltan por llegar 600; 400 nuevos Transmetros y están llegando ya los nuevos vagones de las nuevas líneas del Metro", subrayó.

Agregó que lo más importante de la renovación, no solo es que son nuevos sino lo que aportan con sus características, como el cuidado del medio ambiente al ser bajos en emisiones, así como brindar seguridad a la población al tener sistema de GPS, botón de pánico y contar con 600 elementos que vigilan el transporte público.

Mencionó que con sus particularidades se impulsa la inclusión, al ser de piso bajo para facilitar que suban adultos mayores, silla de ruedas, y contar con espacios seguros para las mujeres.

“Hoy somos ejemplo, ayer en la mañanera con la Presidenta destacamos que somos el único estado de la República que todos los camiones están conectados al C5 y al SINTRAM”, enfatizó.

El gobernador dijo que a esta transformación del servicio urbano, se sumará la llegada de 60 vagones nuevos para las líneas 4 y 6 del Metro que arribarán en los siguientes seis meses en el marco del Mundial 2026.

En tanto, Abraham Vargas Molina resaltó que con las nuevas unidades se beneficiarán a 100 mil usuarios de colonias de Monterrey y Guadalupe, principalmente Garza Nieto y El Realito que tienen la mayor demanda de su recorrido.

