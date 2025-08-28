Acudirá 'Alito' Moreno a sesión convocada por Noroña

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, acudirá este viernes 29 de agosto a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convocada por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

La asistencia del también senador priista se notificó mediante una misiva firmada por Manuel Añorve, coordinador de los senadores del tricolor, en la que se precisa que Moreno sustituirá a la senadora Carolina Viggiano Austria en el encuentro legislativo.

“Se comunica que el senador Alejandro Moreno Cárdenas asistirá en sustitución de la senadora Carolina Viggiano Austria a la sesión del día 29 de agosto”, se lee en el documento enviado a la Mesa Directiva.

Del forcejeo ¿al diálogo?

La confirmación de la presencia de “Alito” ocurre apenas un día después del violento altercado protagonizado con Fernández Noroña durante la clausura de la sesión en la antigua sede de Xicoténcatl.

El pasado miércoles 27 de agosto, la tensión en el recinto escaló rápidamente. Moreno, visiblemente molesto por no recibir el uso de la palabra, reclamó con gritos: “¡Te estoy pidiendo la palabra!”.

Fernández Noroña respondió: “¡No me toques!”. El intercambio subió de tono hasta que el priista empujó y golpeó al presidente del Senado, provocando un zafarrancho que obligó a otros legisladores a intervenir para separarlos.

Marcha en apoyo al líder priista

El conflicto no se quedó dentro del recinto legislativo. Horas después, simpatizantes y militantes del PRI se movilizaron en Paseo de la Reforma para mostrar respaldo a su dirigente.

La protesta, que partió de la Glorieta de la Diana Cazadora, avanzó por los carriles centrales de la emblemática avenida. Portaban banderas, mantas y cartulinas con mensajes de apoyo hacia Moreno, en una manifestación que se desarrolló de manera ordenada pero con firmeza en sus consignas.





