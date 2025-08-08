Acusa Caro Quintero incomunicación y aislamiento extremo en NY

El abogado Mark S. DeMarco, representante legal de Rafael Caro Quintero, solicitó al juez federal Frederic Block que levante las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) que regulan las condiciones de confinamiento del narcotraficante en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Nueva York.

La defensa argumenta que las restricciones, ordenadas por el Fiscal General, violan derechos protegidos por la Primera, Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.

Entre las afectaciones se señalan:

Prohibición absoluta de comunicación con terceros, incluidos familiares

Limitaciones para preparar su defensa

Obstáculos para practicar su religión

Aislamiento prolongado y falta total de contacto humano

Condiciones extremas de encierro

Caro Quintero, de 71 años, permanece 23 horas al día en una celda sin ventanas de lunes a viernes, y las 24 horas durante los fines de semana.

No tiene acceso a televisión, sus lecturas son restringidas y solo recibe visitas de su equipo legal, sin posibilidad de mensajes para su familia, ni siquiera a través de sus abogados.

La defensa citó precedentes como United States v. Hashmi y Turner v. Safley para sostener que el tribunal puede intervenir sin agotar vías administrativas.

Además, califican las SAMs como un castigo inconstitucional previo al juicio.

Si el juez no concede de inmediato la anulación de las medidas, los abogados piden una audiencia probatoria para evaluar su impacto o, en su defecto, una modificación parcial que alivie las condiciones actuales.

