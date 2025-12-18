Podcast
Nuevo León

Roban notarías y oficinas de abogados en San Jerónimo, Monterrey

Los responsables intentaron sustraer una caja fuerte, sin lograrlo, presuntamente debido a su peso o a los sistemas de seguridad del inmueble

  • 18
  • Diciembre
    2025

Dos notarías públicas y oficinas de abogados fueron robadas en la colonia San Jerónimo, en el municipio de Monterrey, lo que generó movilización de autoridades y preocupación entre vecinos y profesionales del sector legal.

Los hechos se registraron en la calle José Luna Ayala, donde se ubican la Notaría Pública número 125 y la Notaría Pública número 145, así como las oficinas legales Castelazo Albin, hasta donde arribaron sujetos desconocidos para cometer el atraco.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes ingresaron a los inmuebles durante la noche, saquearon y desordenaron diversas áreas, además de provocar daños materiales en el interior de los establecimientos.

Trascendió que en la Notaría Pública 125 los responsables intentaron sustraer una caja fuerte, sin lograrlo, presuntamente debido a su peso o a los sistemas de seguridad con los que cuenta el inmueble.

En tanto, en la Notaría Pública 145 los presuntos responsables únicamente quebraron un vidrio, lo que hace suponer que no lograron concretar el robo como lo tenían planeado.

Autoridades investigan y resguardan la zona

Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, así como si los delincuentes lograron llevarse documentación legal o papelería relevante, información que será determinada conforme avancen las investigaciones.

El área permanece resguardada por elementos de la Policía de Monterrey, mientras personal autorizado entra y sale de las instalaciones para realizar las revisiones correspondientes y evaluar los daños ocasionados.

Las autoridades municipales ya iniciaron las investigaciones para dar con los responsables del robo, revisando cámaras de seguridad de la zona y recabando testimonios que permitan esclarecer los hechos.


Comentarios

Etiquetas:
