Advierte violación a Ley de Seguridad en caso de agentes muertos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal cuenta con información preliminar que indica que los dos agentes estadounidenses que murieron en un accidente de tránsito en Chihuahua habrían participado en un operativo contra el crimen organizado en coordinación con autoridades estatales.

“Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum subrayó que, de confirmarse esta versión, el caso implicaría una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, por lo que el gobierno de México solicitaría explicaciones formales.

“Sí vendría un extrañamiento evidentemente y una solicitud de que esto no sea así, y de que cualquier actividad que realicen agencias de Estados Unidos en nuestro territorio tiene que ceñirse a la ley”, señaló.

La titular del Ejecutivo federal indicó además que, hasta el momento, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no ha establecido comunicación con ella, pese a la petición de aclarar lo ocurrido.

Asimismo, recordó que la Constitución establece que la presencia de agentes extranjeros en México debe estar autorizada por el gobierno federal, por lo que el caso “sale del ámbito de la coordinación” habitual entre ambos países.

Sheinbaum agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá realizar las investigaciones correspondientes para determinar si hubo o no violaciones a la legislación mexicana, así como precisar la identidad y funciones de los agentes involucrados.

La presidenta también mencionó que, tras el incidente, solo ha sostenido un breve intercambio con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en el que ambos expresaron condolencias por el fallecimiento, sin abordar aún a fondo el caso.

Posteriormente, dijo, se prevé un acercamiento entre equipos de seguridad de ambos países para tratar el tema.

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