Afirma que Bermúdez Requena envió $40 mdp en avionetas a hotelero

De acuerdo con un testigo protegido, era por medio de avionetas privadas donde se transportaban más de un millón de pesos hacia el estado de Yucatán

Fuentes revelaron que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, envió 40 millones de pesos en efectivo al empresario hotelero Miguel Sánchez Ficachi.

Este traslado monetario fue parte de las operaciones del grupo criminal "La Barredora", quien ejecutó dicha actividad por medio de avionetas privadas.

De acuerdo con un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, fue él quien realizó los traslados desde Tabasco hacia Yucatán.

Según su testimonio, en cada viaje transportaba entre dos y tres millones de pesos, el cual, aparentemente era recogido en el domicilio del exmando policiaco para entregarlo en un complejo exclusivo, en Mérida.

Afirmó que el dinero estaba destinado a proyectos de construcción, cuya suma rondaba en los 40 millones de pesos, a quien señaló como amigo cercano de "El abuelo".

Además, aseguró que el detenido se organizó con otras tres personas más para controlar las actividades ilícitas de Tabasco, mediante la célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.


