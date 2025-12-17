Presentan avances del Plan de Expansión de CFE 2025-2030

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanzó en el arranque de proyectos estratégicos para fortalecer la generación y transmisión de energía en México, con una inversión multimillonaria y énfasis en confiabilidad, transición energética y control del Estado sobre el sistema eléctrico.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la directora general de la CFE, Emili Esther Calleja, informó que el Plan de Expansión 2025-2030 ya entró en su primera fase operativa.

Generación firme para evitar riesgos de abasto

Calleja detalló que se desarrollan cinco proyectos de generación firme que aportarán cerca de 3 mil megawatts, con una inversión estimada de 4 mil 328 millones de dólares, equivalentes a casi $81 mil millones de pesos.

“Nuestro objetivo es asegurar capacidad suficiente, fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar riesgos futuros en el suministro eléctrico del país”, afirmó.

Las centrales estarán ubicadas en regiones estratégicas y, en su mayoría, se construirán dentro de instalaciones existentes, lo que permitirá reducir tiempos, costos y riesgos técnicos.

Arranca la primera central del sexenio

La funcionaria confirmó que ya inició el desarrollo de la Central de Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos, Tula II, en Hidalgo, el primer proyecto de generación de esta administración.

“Esto nos va a acelerar los tiempos de desarrollo y nos reduce riesgos técnicos y de ejecución”, subrayó.

Otros proyectos avanzan en Salamanca, Altamira y Mazatlán, mientras que la central de Los Cabos se encuentra en revisión por cambios en el mercado energético.

Apuesta fuerte por energía solar

La CFE también informó avances en la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora. Las fases 3 y 4 sumarán 580 megawatts, con una inversión de 710 millones de dólares.

La fase 3 arrancará construcción la próxima semana y la cuarta está programada para 2026.

“Con este complejo alcanzaremos mil megawatts y será el más grande de América Latina”, destacó Calleja.

Cabe señalar que el proyecto incluye sistemas de almacenamiento con baterías y permitirá evitar más de un millón de toneladas de CO2 al año.

Más proyectos limpios en Coahuila y otros estados

La CFE también alista nuevas centrales fotovoltaicas en Coahuila, con una capacidad conjunta de 556 megawatts, además de tres proyectos adicionales en Durango, Quintana Roo y Guanajuato.

"Se trata de las centrales de carbón 2 y la central fotovoltaica de Río Escondido, ubicados en el estado de Coahuila, que en conjunto van a aportar 556 megawatts de capacidad e incorporan sistemas de almacenamiento, como ya comentamos, para un mejor aprovechamiento de la energía", señaló.

“Estas centrales no sustituyen a la generación existente, la complementan y fortalecen la estabilidad del sistema”, puntualizó.

"Son tres proyectos de energía limpias, dos fotovoltaicos y un eólico ubicados en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato. Tienen una capacidad conjunta, los tres, de 443 megawatts. Estos proyectos surgen de las mesas tripartistas que hemos tenido entre Sener, Fonadín y CFE, donde se determinó que estos presentan las mejores condiciones técnicas y una viabilidad para su desarrollo", declaró.

La funcionaria aseguró que todas las decisiones responden a una planeación vinculante y coordinada entre dependencias federales.

"Las inversiones que estamos estimando en estas dos centrales es de alrededor de 826 millones (6:39) de dólares, lo que equivale a 15 mil 450 millones de pesos", afirmó.

Con estos proyectos, la CFE busca recuperar su papel rector en el sector eléctrico y garantizar que el Estado mantenga al menos el 54% de participación, como parte de la política energética del gobierno federal.

"En los meses que vienen estaremos trabajando en mesas de trabajo específicas para poder revisar a detalle las características técnicas de cada uno de estos proyectos, así como el estado de gestiones y trabajos previos", concluyó.

