Casa Blanca usa villancicos para propaganda contra migrantes

La Casa Blanca compartió en redes sociales un video navideño que generó polémica al utilizar villancicos para reforzar la política antinmigrantes del presidente Donald Trump.

El material fue difundido en plena temporada decembrina.

“Jingle Bells” y escenas de detenciones

Al ritmo de Jingle Bells, el video muestra imágenes de operativos realizados por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Jingle bells, jingle bells,

Jingle all the way!

Oh, what fun it is to ride

on a free flight out of our country! 🎶✈️ pic.twitter.com/yUKePUQ2Sp — The White House (@WhiteHouse) December 16, 2025

La letra fue modificada para enviar un mensaje directo a personas migrantes en situación irregular.

La canción hace alusión a los vuelos de deportación subsidiados por el gobierno estadounidense, incluidos aquellos contemplados en el programa de Autodeportación Voluntaria, que ofrece transporte gratuito, condonación de multas y un bono económico de salida.

El mensaje se difunde en medio de casos polémicos, como el del migrante Kilmar Ábrego García, quien fue detenido tras no concretarse su traslado a una cárcel en El Salvador, lo que avivó el debate sobre posibles violaciones a la ley durante procesos de deportación.

Antecedentes de reclamos musicales

El uso de música con fines políticos también provocó reacciones de artistas como Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, quienes criticaron públicamente a la Casa Blanca por utilizar sus canciones en videos relacionados con políticas migratorias, calificando el contenido como propaganda racista y deshumanizante.

Las críticas se suman a una larga lista de músicos que han rechazado que su obra sea asociada con políticas de deportación, marcando un nuevo capítulo en la controversia entre la industria musical y la administración Trump.

