Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_17_T084652_720_08b0d6e634
Internacional

Casa Blanca usa villancicos para propaganda contra migrantes

La Casa Blanca difundió un video con villancicos e imágenes de detenciones migratorias, lo que reavivó críticas por el uso de música en mensajes antinmigrantes

  • 17
  • Diciembre
    2025

La Casa Blanca compartió en redes sociales un video navideño que generó polémica al utilizar villancicos para reforzar la política antinmigrantes del presidente Donald Trump.

El material fue difundido en plena temporada decembrina.

“Jingle Bells” y escenas de detenciones

Al ritmo de Jingle Bells, el video muestra imágenes de operativos realizados por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La letra fue modificada para enviar un mensaje directo a personas migrantes en situación irregular.

La canción hace alusión a los vuelos de deportación subsidiados por el gobierno estadounidense, incluidos aquellos contemplados en el programa de Autodeportación Voluntaria, que ofrece transporte gratuito, condonación de multas y un bono económico de salida.

El mensaje se difunde en medio de casos polémicos, como el del migrante Kilmar Ábrego García, quien fue detenido tras no concretarse su traslado a una cárcel en El Salvador, lo que avivó el debate sobre posibles violaciones a la ley durante procesos de deportación.

Antecedentes de reclamos musicales

El uso de música con fines políticos también provocó reacciones de artistas como Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, quienes criticaron públicamente a la Casa Blanca por utilizar sus canciones en videos relacionados con políticas migratorias, calificando el contenido como propaganda racista y deshumanizante.

G5LX07UXoAAnhD0.jfif

Las críticas se suman a una larga lista de músicos que han rechazado que su obra sea asociada con políticas de deportación, marcando un nuevo capítulo en la controversia entre la industria musical y la administración Trump.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_17_at_11_02_45_PM_3218313fb4
Aumenta la presión de Estados Unidos sobre Venezuela
Whats_App_Image_2025_12_17_at_8_25_43_PM_aea4fcac4d
Trump presume 'logros' y arremete contra Biden en su discurso
e1e1febedd09f3378a2243e5f523a0251007a95b_5240b6fdf1
Maduro dice 'no' a la guerra en medio de tensiones con EUA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_17_at_10_25_19_PM_ba41e19e6d
Aclara el CBP: no se confiscarán autos con placas vencidas
nl_congreso_02d05fe174
PRI-PAN avalan presupuesto a la medida y sin ajustes
finanzas_autos_f6339018e8
Ocupa NL tercer lugar a nivel nacional en ventas de autos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×