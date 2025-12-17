Podcast
Internacional

Venezuela rechaza el anuncio de Trump sobre 'bloqueo naval'

El gobierno de Venezuela calificó de temeraria la amenaza de Trump de bloquear petroleros y anunció que denunciará el hecho ante la ONU

El Gobierno de Venezuela calificó como una “grotesca amenaza” el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano.

Señalan violación al derecho internacional

Mediante un comunicado, la administración de Nicolás Maduro acusó al mandatario estadounidense de violar el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, al pretender imponer lo que describió como un “bloqueo militar naval” de forma irracional.

Caracas sostuvo que la verdadera intención de Trump es apropiarse del petróleo, las tierras y los minerales venezolanos, mediante campañas de desinformación.

Aseguró que el presidente estadounidense actúa como si las riquezas del país le pertenecieran.

Defensa de soberanía y libre navegación

El Gobierno venezolano reiteró su soberanía sobre los recursos naturales y su derecho a la libre navegación y comercio, tanto en el mar Caribe como en los océanos del mundo.

Venezuela informó que su embajador ante la Organización de las Naciones Unidas denunciará lo que calificó como una grave violación al derecho internacional, en apego a la Carta de la ONU.

Respuesta a declaraciones de Trump

Las reacciones se producen luego de que Trump afirmara que Venezuela está rodeada por la mayor armada reunida en Sudamérica y anunciara un “bloqueo total” a petroleros, como parte de un operativo militar que, según Washington, busca combatir al narcotráfico en la región.

La tensión se incrementó tras la incautación del petrolero Skipper por parte del Comando Sur de Estados Unidos, en un operativo en aguas internacionales que transportaba crudo venezolano.


