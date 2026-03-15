Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
alemania_estrechara_lazos_comerciales_visita_mexico_13733a676d
Nacional

Alemania estrechará lazos comerciales con visita a México

Se contempla que el mandatario germano formalice dichas relaciones con otros países latinoamericanos, incluido Panamá y Guatemala

  • 15
  • Marzo
    2026

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribará esta semana a México para estrechar sus lazos comerciales y expandir los económicos con la administración de Claudia Sheinbaum.

Se contempla que formalice dichas relaciones con Panamá y Guatemala, por lo que se enfocará en profundizar dichos acuerdos para ampliar la cooperación internacional.

¿Donde iniciará su gira de trabajo?

El mandatario iniciará el lunes un viaje a Panamá, Guatemala y México en una visita que se prolongará hasta el viernes y cuyo foco estará puesto en fortalecer las relaciones con esas naciones latinoamericanas.

"El foco estará en estrechar relaciones con socios comerciales en la región, con los que compartimos valores, además de promover la democracia, el Estado de derecho y la discusión sobre desafíos globales", según la oficina del jefe de Estado.

Steinmeier llegará el lunes a Ciudad de Panamá, donde será recibido por el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Esta visita es la primera de un presidente alemán a Panamá, nación que constituye el principal mercado para las exportaciones e inversiones germanas en Centroamérica.

"Uno de los objetivos de la visita es explorar vías para profundizar más nuestra relación económica", indicó la Oficina de la Presidencia de Alemania.

México considera a capital germana como "actor clave"

México, país considerado en Berlín un "actor clave en la región", constituye para Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera a nivel mundial, un socio estratégico además de un miembro del G20, según destaca la oficina presidencial germana.

Steinmeier pasará una jornada en México, donde se ocupará en varios actos sobre temas geopolíticos y científicos de cuestiones como encontrar formas de expandir unos lazos económicos germano-mexicanos que en Alemania ya consideran "excelentes".

México es el socio comercial más importante en Latinoamérica, según señalan en el Ministerio de Asuntos Exteriores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aliados_dan_espalda_a_trump_8432fad652
'Esta guerra no es de la OTAN': Europeos dan la espalda a Trump
wall_street_abre_rojo_aranceles_trump_ue_317c2cd4cd
Wall Street comienza la semana en verde; indicadores suben 1%
nacional_embajada_eua_mexico_9001666016
Evacúan 1,337 mexicanos de Medio Oriente ante conflicto bélico
publicidad

Últimas Noticias

aliados_dan_espalda_a_trump_8432fad652
'Esta guerra no es de la OTAN': Europeos dan la espalda a Trump
soldados_estadounidenses_heridos_conflicto_medio_oriente_187c1a6337
Suman 200 soldados estadounidenses heridos en guerra contra Irán
EH_DOS_FOTOS_37_bc8bb0cc90
Patrick Wilson se suma a 'The Last of Us' como el padre de Abby
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
publicidad
×