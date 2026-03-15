Alemania estrechará lazos comerciales con visita a México

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribará esta semana a México para estrechar sus lazos comerciales y expandir los económicos con la administración de Claudia Sheinbaum.

Se contempla que formalice dichas relaciones con Panamá y Guatemala, por lo que se enfocará en profundizar dichos acuerdos para ampliar la cooperación internacional.

¿Donde iniciará su gira de trabajo?

El mandatario iniciará el lunes un viaje a Panamá, Guatemala y México en una visita que se prolongará hasta el viernes y cuyo foco estará puesto en fortalecer las relaciones con esas naciones latinoamericanas.

"El foco estará en estrechar relaciones con socios comerciales en la región, con los que compartimos valores, además de promover la democracia, el Estado de derecho y la discusión sobre desafíos globales", según la oficina del jefe de Estado.

Steinmeier llegará el lunes a Ciudad de Panamá, donde será recibido por el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Esta visita es la primera de un presidente alemán a Panamá, nación que constituye el principal mercado para las exportaciones e inversiones germanas en Centroamérica.

"Uno de los objetivos de la visita es explorar vías para profundizar más nuestra relación económica", indicó la Oficina de la Presidencia de Alemania.

México considera a capital germana como "actor clave"

México, país considerado en Berlín un "actor clave en la región", constituye para Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera a nivel mundial, un socio estratégico además de un miembro del G20, según destaca la oficina presidencial germana.

Steinmeier pasará una jornada en México, donde se ocupará en varios actos sobre temas geopolíticos y científicos de cuestiones como encontrar formas de expandir unos lazos económicos germano-mexicanos que en Alemania ya consideran "excelentes".

México es el socio comercial más importante en Latinoamérica, según señalan en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

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