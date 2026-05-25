Irán se concentrará en México durante Mundial, confirma Gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que el gobierno federal analiza junto con la FIFA la posibilidad de que la selección de Irán establezca su base de concentración en Tijuana durante la Copa del Mundo de 2026, debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que representantes de la FIFA se acercaron al gobierno mexicano para consultar si el combinado iraní podría permanecer en territorio nacional mientras disputa sus partidos de fase de grupos en ciudades estadounidenses.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos: ‘Sí, sin problema, no tenemos ningún problema’”, declaró Sheinbaum.

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Tijuana, la opción para la selección iraní

Sheinbaum detalló que la propuesta contempla que Irán permanezca en la ciudad fronteriza de Tijuana y desde ahí viaje a Estados Unidos para disputar sus encuentros mundialistas.

“Están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos”, explicó.

Subrayó que México no tiene razones para negar el alojamiento a la selección asiática y señaló que las conversaciones continúan entre la representante gubernamental para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y autoridades de la FIFA.

“Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Entonces sí dimos esa opción y se está revisando”, sostuvo.

Irán jugará sus partidos en Estados Unidos

La selección iraní quedó ubicada en el Grupo G del Mundial y tiene programados sus tres partidos de primera ronda en territorio estadounidense.

El debut será el 16 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda; posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en California, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Egipto en Seattle.

En las últimas semanas, medios iraníes reportaron preocupación por posibles restricciones migratorias impuestas por Washington, particularmente hacia integrantes de la delegación con supuestos vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní, considerada organización terrorista por Estados Unidos.

Ante este escenario, afirmó que México no prevé problemas relacionados con visados o ingreso de jugadores y directivos iraníes.

“Finalmente aquí no habría problema de los visados”, señaló la mandataria.

La titular del Poder Ejecutivo federal indicó que todavía se revisan aspectos logísticos relacionados con vuelos y traslados del equipo durante la competencia.

También analizan medidas sanitarias por casos de ébola

Durante la conferencia, Sheinbaum también fue cuestionada sobre la participación de la selección del Congo y la preocupación internacional por brotes de ébola registrados en algunos países africanos.

Adelantó que México implementará protocolos sanitarios y filtros epidemiológicos especiales durante la Copa del Mundo para evitar riesgos de contagio.

“Tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular, que garanticen que no van a contagiar en México”, afirmó.

Añadió que el secretario de Salud, David Kershenobich, ya trabaja en coordinación con autoridades internacionales para aplicar las medidas correspondientes.

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