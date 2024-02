AMLO asegura que no existe riesgo de crisis económica en México

A pocos días de que inicien las campañas presidenciales, el mandatario Andrés Manuel López Obrador resaltó que en México no existe el riesgo de una crisis económica, porque la inflación ha empezado a ceder. En cuanto a lo político, López Obrador aseguró que ‘‘no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país”.

Durante su conferencia matutina, el mandatario agregó que en lo internacional tampoco existen riesgos, sólo la oposición del gobernador de Texas, Greg Abbott, en el tema migratorio. ‘‘Eso es todo, no hay nada”.

Afirmó que sólo hay reportajes de medios internacionales como los de The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Financial Times, “no pasa nada. Nada, nada, nada”.

Por lo pronto señaló que ante el inicio de las campañas presidenciales este 1 de marzo recorrerá todo el país para supervisar las obras que están en proceso, pero aclaró que estos recorridos serán privados y no públicos.

“A partir de la veda yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras que tenemos en proceso sin comunicación con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión.

“Voy a estar en donde se están construyendo puentes, caminos, donde se están construyendo hospitales, donde estamos haciendo acueductos, desde luego en los tramos del Tren Maya. A eso voy a dedicarme y voy a recorrer todo el país para seguir avanzando.

El propósito es terminar todas las obras, no dejar nada en proceso, nada pendiente”, explicó. Supervisa el tren interurbano El mandatario Andrés Manuel López Obrador fue a supervisar los trabajos del Tren Interurbano, el cual comentó que todo el sistema será inaugurado en el mes de agosto.

Expresó que en su primera etapa ha transportado a cerca de 2 millones de pasajeros, en una obra que triplicó su costo. “Cómo rinde el presupuesto, como rinde el dinero cuando no hay corrupción”, dijo el presidente.

Actualmente traslada a 10,000 personas al día en su primera etapa entre las estaciones Zinacantepec y Lerma, en el estado de México.

Comentarios