Lista de ganadores de los Critic Choice Awards 2026

La noche de este domingo 4 de enero se llevaron a cabo los Critics Choice Awards 2026, una ceremonia que volvió a posicionarse como uno de los referentes más claros para anticipar el rumbo de la temporada de premios en cine y televisión. Organizados por la Critics Choice Association, los galardones reunieron a las producciones más comentadas y reconocidas del año, captando la atención de la industria y del público especializado.

La premiación funcionó como un primer gran filtro de consenso crítico, dejando ver cuáles títulos llegan fortalecidos a la recta final rumbo a los Óscar y los Emmy. Varias películas y series lograron afianzarse como favoritas indiscutibles, mientras otras confirmaron su peso creativo al imponerse en categorías clave.

El resultado fue una noche de definiciones claras, en la que el mapa de la temporada comenzó a tomar forma. Entre triunfos esperados y algunas sorpresas, los Critics Choice Awards delinearon tendencias y reforzaron narrativas que seguramente seguirán creciendo en los próximos meses dentro del circuito de premios.

Lista completa de ganadores – Cine

Mejor Película: Una batalla tras otra

Mejor Director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor Actor: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor Actriz: Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi (Frankenstein)

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan (Weapons)

Mejor Guion Original: Sinners

Mejor Guion Adaptado: Una batalla tras otra

Mejor Música Original: Sinners

Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters

Mejor Película de Lengua Extranjera: The Secret Agent

Lista completa de ganadores – Televisión

Mejor Serie de Drama: The Pitt

Mejor Actor en Serie de Drama: Noah Wyle (The Pitt)

Mejor Actriz en Serie de Drama: Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor Serie de Comedia: The Studio

Mejor Actor en Comedia: Seth Rogen (The Studio)

Mejor Actriz en Comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor Miniserie: Adolescence

Mejor Película para Televisión: Bridget Jones: Mad About the Boy

Mejor Serie Animada: South Park

Mejor Serie en Lengua Extranjera: Squid Games

Comentarios