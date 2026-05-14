México y UE avanzan hacia relación profunda previo a cumbre

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular Roberto Velasco, recibió este jueves a miembros de la Unión Europea previo a la cumbre que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

La dependencia federal compartió diversas fotografías en las que se muestra al secretario junto a 20 jefes de misión, entre los que se destaca el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André.

México y la Unión Europea avanzan hacia una relación más profunda, estratégica y de prosperidad compartida, a partir de una historia de cooperación que se actualiza con visión de futuro. 🇲🇽🇪🇺



En la @SRE_mx, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a 20 jefas… pic.twitter.com/JK4gD34TNF — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 14, 2026

Dicha reunión busca avanzar a una relación más profunda, estratégica y de prosperidad compartida.

La firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Provisional fortalecerá la diversificación económica de México, con el fin de ampliar los espacios de cooperación y aprovechar diversas oportunidades para complementar pactos, sin sustituirlos.

El secretario destacó que la Cumbre México-UE, la cual será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y tendrá su sede en Ciudad de México, será una oportunidad para profundizar una relación amplia que generará oportunidades de desarrollo y "prosperidad compartida para nuestros pueblos."

Acuerdo con UE no afectará revisión del T-MEC: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la renovación del acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea, prevista para firmarse el próximo 21 de mayo, no interferirá con las negociaciones que el país mantiene con Estados Unidos y Canadá en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que el nuevo entendimiento con Europa representa una oportunidad para fortalecer las exportaciones mexicanas y ampliar la presencia comercial del país en otros mercados internacionales.

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