'Acusación contra Rocha Moya es solo el inicio en México': DEA

El jefe de la Drug Enforcement Administration, Terry Cole, aseguró ante el Senado de Estados Unidos que la reciente acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es solo el comienzo” de futuras acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado.

Durante una audiencia en el Senado, el senador republicano John Kennedy cuestionó a Cole sobre la acusación presentada por autoridades federales contra Rocha Moya por supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención”, respondió el titular de la DEA, quien previamente trabajó como agente en Colombia, Afganistán y México.

"Puedo asegurar que esto es apenas el inicio de lo que viene", dijo hoy el jefe la DEA Terry Cole, refiriéndose a la acusación contra Rocha Moya. Aseguró que no hay duda de que "altos mandos del gobierno mexicano llevan años en la cama con los narcos". pic.twitter.com/AK22xaCbcF — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) May 12, 2026

Cole sostuvo que los funcionarios mexicanos que colaboran con organizaciones criminales son “igual de responsables” de las muertes relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, afirmó.

El funcionario también añadió que las investigaciones y acciones emprendidas por las autoridades estadounidenses apenas comienzan.

“Le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, declaró ante los legisladores.

Por su parte, Kennedy criticó la estrategia de seguridad aplicada en administraciones mexicanas anteriores y señaló que políticas como “abrazos, no balazos”, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, reflejaban una supuesta tolerancia hacia los cárteles del narcotráfico.

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