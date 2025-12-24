Apelan la sentencia de 'El Menchito' en los Estados Unidos

Los abogados de Rubén Oseguera González, hijo de 'El Mencho', presentaron una apelación contra la cadena perpetua que se le dictaminó, esta apelación fue presentada hacia la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en Washington EUA, ante esta apelación 'El Menchito' espera una reducción de su condena o un nuevo juicio para dictaminar su situación legal.

Esta apelación afirma que el capturado fue sometido a un juicio injusto con una cantidad de pruebas que no debieron de salir durante el mismo y sobre los testimonios que se presentaron fueron sin sustento.

En este mismo juicio, acudieron a declarar ex narcotraficantes del capturado, quienes señalaron que estuvieron trabajando en conjunto de Rubén en gran parte de su vida, así como también agentes estadounidenses y elementos de seguridad de México.

Testigos con cercania del capturado

Elpidio Mojarro Ramirez ex elemento del Cártel del Milenio y Herminio Gómez Ancira 'El Indio' ex jefe de escoltas de 'El Mencho' fueron una de las personas que asistieron al juicio como testigos declarando la cercanía y las actividades ilícitas que 'El Menchito' realizaba en parte de su juventud y que practicaba con el paso de los años hasta su reciente captura.

Durante este proceso de su captura se le ofreció a 'El Menchito' una cooperación a cambio de algunos beneficios juridiciales, por lo tanto Ruben rechazo esta cooperación al considerar que podrían incriminar a su madre Rosalinda Gonzalez Valencia.

La apelación describe que uno de los agentes de la DEA Kevin Novick fue un testimonio impropio por establecer bajo diferentes dispositivos la función de interceptar mensajes y y confirmar que estos mensajes fueron dichos por el mismo Rubén Oseguera González.

Esta apelación es de los últimos recursos que tiene el capturado para no pasar toda su vida encarcelado en la Penitenciaría de Supermáxima Seguridad de Florence, Colorado, además de esto 'El Menchito' esta siendo recluido bajo las Medidas Administrativas Especiales lo que quiere decir que esta completamente solitario desde su lugar y obteniendo algunas horas de salida desde su celda en toda la semana.









