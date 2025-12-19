Podcast
Nuevo León

Detienen a joven que baleó a adolescente en Monterrey

El menor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y de la Fiscalía Especializada en Adolescentes por el ataque y posesión de drogas

  • 19
  • Diciembre
    2025

En un operativo de inteligencia, elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil lograron la detención de un adolescente de 13 años de edad, quien es señalado por su presunta participación en un ataque a balazos ocurrido esta semana en la zona sur de Monterrey, donde una menor de 12 años resultó herida.

El Operativo en Pesquería

La captura se registró durante la noche del jueves en la colonia Santa María, en el municipio de Pesquería. Tras labores de investigación previa, los efectivos estatales se desplegaron estratégicamente en el sector tras haber detectado la presencia del sospechoso en la zona.

Fue en el cruce de las calles Nápoles y Monte Silvano donde los agentes visualizaron al joven, quien coincidía plenamente con las características físicas y de vestimenta descritas en los reportes de inteligencia. Al notar la presencia policial, el menor intentó darse a la fuga a pie, pero fue interceptado metros más adelante por los oficiales.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 4.23.33 PM (1).jpeg

Vinculación con hechos violentos

De acuerdo con las investigaciones, al ahora detenido se le buscaba por su presunta relación con una agresión a tiros perpetrada el pasado martes en la colonia San Ángel Sur, en Monterrey. En dicho incidente, una niña de 12 años fue alcanzada por las balas, resultando lesionada.

Al momento de su detención, las autoridades realizaron una inspección de sus pertenencias, encontrando lo siguiente:

  • 17 bolsas con una sustancia sólida granulada (características propias del "cristal").
  • 21 dosis adicionales de la misma sustancia ya preparada para su presunta distribución.

Situación Jurídica

Debido a su edad y a la gravedad de los delitos que se le imputan —tanto la posesión de narcóticos como su presunta implicación en el ataque armado—, el menor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y de la Fiscalía Especializada en Adolescentes para determinar su situación legal.


