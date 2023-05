Apoya López Obrador 'pacto de paz' con criminales

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aprueba la propuesta de Delia Quiroga, integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, para realizar un 'pacto de paz' con organizaciones criminales.

'Claro que la apoyamos. Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo', dijo el presidente de la República.

Según se informó, este tratado se realiza con la intención de erradicar los casos de desaparecidos en el país; además, el mandatario federal exhortó a los miembros de los grupos criminales a 'recapacitar' y a 'comportarse como buenos ciudadanos'.

'Estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz. Eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos', comentó el Ejecutivo.