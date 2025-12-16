Podcast
Finanzas

Resiente sector inmobiliario de NL incertidumbre por aranceles

El sector inmobiliario del estado reporto una baja de hasta el 12% en su producción y colocación de espacios durante este año

El sector inmobiliario en Nuevo León resintió el efecto de la incertidumbre generada por el tema de aranceles.  

Para muestra es que este año, dicho sector reporta una baja de hasta 12% en su producción y colocación de espacios.  

Aunque ese retroceso es de manera general, los segmentos mostraron una diferenciación.  

Por ejemplo, el sector industrial sí registró un avance en producción, provocando que la tasa de disponibilidad concluya en un 5%, reveló Juan Manuel Escobedo Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey.  

En entrevista con El Horizonte explicó que regularmente los cierres de año tienden a registrar un menor dinamismo; sin embargo, este año se vio mermado por el tema de aranceles por parte de Estados Unidos, lo que desincentivó la inversión. 

“Este año fue de mucha incertidumbre por aranceles y factores externos del país. Hubo una baja en comparación con 2024, de entre 10% y 12%; incluye producción y colocación".

"Son temas que desincentivan la producción en este sector, la inversión en los bienes inmuebles. Además, el último trimestre del año siempre viene regularmente a la baja; todo el mes de diciembre paran mucho las operaciones inmobiliarias”, comentó.  

Juan Manuel Escobedo, presidente de AMPI Monterrey

Al hablar de otros segmentos, en el rubro de vivienda mencionó que existe un déficit de por lo menos 70,000 unidades, incluyendo residencial y más económicas.  

“Bajó la producción influenciada por factores como la ley de la oferta y la demanda, además de que se desincentiva la inversión y, por ende, la producción”, reiteró Escobedo Garza.

En el caso de espacios de renta de oficinas, aún no tienen la recuperación al 100% después de la pandemia, puntualizó.


