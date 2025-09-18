Cerrar X
Nacional

Arranca construcción del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato

El Gobierno de México arrancó la construcción del Tren Querétaro-Irapuato con un primer tramo de 30.3 kilómetros. La obra contará con vías para pasajeros

  • 18
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de México dio el banderazo inicial a la obra del Tren Querétaro-Irapuato, con un primer tramo de 30.3 kilómetros que se construirá entre Querétaro y Guanajuato.

Dicho proyecto contempla velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, y se espera que entre en operación en 2027.

El tramo incluirá estaciones principales y secundarias, además de dos viaductos en las zonas industriales de Obrajuelo y Apaseo el Alto, sin afectar la operación del servicio de carga ni la autopista 45D.

Para garantizar la seguridad, se construirán nueve pasos superiores vehiculares y 15 estructuras, principalmente puentes ferroviarios y obras de drenaje

WhatsApp Image 2025-09-18 at 10.28.47 AM.jpeg

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, explicó que este primer tramo tendrá capacidad para trasladar a 30 mil personas diariamente, beneficiando a cerca de 2 millones de habitantes de la región.

“El tren promete transformar la vida de los residentes y viajeros de la zona con un transporte moderno, seguro y eficiente”, aseguró.

“Hoy iniciamos con 30 kilómetros que conectan a Querétaro. Más adelante se sumarán estaciones en Celaya, Cortázar, Salamanca e Irapuato, que será también el punto de partida hacia el occidente del país, en dirección a Guadalajara”, destacó junto a Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 10.29.00 AM.jpeg

Cabe señalar que la obra no solo busca reducir los tiempos de traslado, también pretende dinamizar la economía local.

De acuerdo con las autoridades, la construcción del tren generará 1,518 empleos directos y 8,255 indirectos, fortaleciendo tanto la fuerza laboral como las cadenas de suministro en el Bajío.

El nuevo tren contará con estaciones en Celaya, Cortázar, Salamanca e Irapuato, y a futuro se integrará al corredor ferroviario que conecta con León y Guadalajara, detonando el desarrollo regional.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 10.28.59 AM (1).jpeg

Durante la conferencia matutina, vía remota, los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri, y de Aguascalientes, Libia Denisse García, destacaron el impacto positivo que tendrá el tren en la movilidad regional.

“Vamos a conectar a las personas que viven en nuestro estado con otros vecinos. Guanajuato tiene una gran tradición ferroviaria desde 1877, y sabemos lo que significan los trenes para nuestras comunidades”, señaló la mandataria aguascalentense.

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, señaló que este proyecto responde a un anhelo de más de 46 años de los queretanos.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 10.28.49 AM.jpeg

“La conexión con Guanajuato y con el corredor industrial del Bajío será clave para la competitividad de nuestro estado y para toda la región occidental del país”, afirmó.


