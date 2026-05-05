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Internacional

El Vaticano defiende al papa tras nuevos ataques de Trump

La Santa Sede afirmó que el papa continúa 'predicando la paz', en respuesta a las críticas de Trump que lo acusó de poner en riesgo a los católicos

  • 05
  • Mayo
    2026

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, defendió este martes la labor del papa León XIV, asegurando que el pontífice “continúa su camino predicando el Evangelio y la paz”, en respuesta a un nuevo ataque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las declaraciones se produjeron tras un acto en la localidad italiana de San Giovanni Rotondo, donde Parolin subrayó que la misión del papa se mantiene firme en la promoción de la paz “en cada ocasión, oportuna e inoportuna”, retomando una expresión atribuida a san Pablo.

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El número dos de la Santa Sede señaló además que la postura del pontífice ya había quedado clara anteriormente, cuando respondió a críticas similares durante un vuelo oficial, insistiendo en que su función es precisamente la de “predicar la paz”, independientemente de que ello genere o no consenso político.

Tensión entre Washington y el Vaticano

Las tensiones entre el Vaticano y el mandatario estadounidense han escalado después de que Trump afirmara en una entrevista que el papa estaría “poniendo en peligro a muchos católicos”, al considerar que no muestra preocupación por el programa nuclear de Irán.

También te puede interesar: Trump intensifica críticas de nuevo al papa por guerra en Irán

Estas declaraciones fueron difundidas en el canal Salem, en una conversación con el presentador Hugh Hewitt.

trump ymca melania

Según el presidente estadounidense, la postura del pontífice sobre temas internacionales podría tener implicaciones negativas para los fieles católicos, una afirmación que ha generado respuesta inmediata desde la Santa Sede.

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La Santa Sede insiste en el mensaje de paz

Pietro Parolin enfatizó que, aunque no todas las posiciones políticas coinciden con la visión del Vaticano, la línea del pontífice se mantiene centrada en la promoción del diálogo y la paz global.

“Entendemos que no todos están en la misma línea”, afirmó, al referirse a las críticas provenientes desde Estados Unidos.

En este contexto, el Vaticano reiteró que la labor del papa León XIV está orientada exclusivamente a su misión pastoral, sin responder a presiones políticas externas.

papa leon xiv

La controversia surge en vísperas de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al Vaticano, programada para este jueves.

El encuentro con el papa ha sido interpretado como un intento de recomponer las relaciones entre la Santa Sede y el gobierno estadounidense tras el incremento de tensiones diplomáticas.

Analistas consideran que esta reunión será clave para evaluar el estado actual del vínculo entre ambos Estados y posibles vías de diálogo en temas internacionales sensibles.

 


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