Avanza registro para adultos mayores y personas con discapacidad

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal avanza en la credencialización del Servicio Universal de Salud para personas adultas mayores y con discapacidad, como parte de la estrategia nacional de atención médica y seguimiento domiciliario a través del programa Salud Casa por Casa.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la nueva credencial permitirá a los beneficiarios atenderse en cualquier centro de salud u hospital público del país, sin importar la institución a la que estén afiliados.

“Van a poder ir a cualquier Centro de Salud a atenderse, independientemente de la derechohabiencia”, afirmó Sheinbaum.

Detalló que el proceso de registro estará disponible hasta el 14 de noviembre en 2,136 módulos instalados en 24 estados federalizados.

Los interesados podrán consultar la ubicación de los centros de atención en el portal oficial gob.mx/bienestar.

Salud Casa por Casa supera 18 millones de visitas

Sheinbaum destacó que el programa Salud Casa por Casa acumula ya 18 millones 406 mil 12 visitas realizadas en todo el país a más de 11.5 millones de derechohabientes.

La estrategia, implementada desde junio de 2025, opera con cerca de 20,000 profesionales de la salud, entre enfermeras, enfermeros, médicas y médicos, quienes realizan visitas domiciliarias para dar seguimiento a adultos mayores y personas con discapacidad.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, explicó que en una primera etapa se elaboran expedientes clínicos y diagnósticos generales; posteriormente se realizan pruebas de glucosa, colesterol, triglicéridos y toma de signos vitales.

En una tercera visita, añadió, se brinda seguimiento médico, orientación preventiva e información relacionada con el nuevo Servicio Universal de Salud.

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Recetas médicas y medicamentos a domicilio

Uno de los anuncios centrales fue que, a partir de enero de 2027, el personal médico de Salud Casa por Casa podrá emitir recetas para 22 medicamentos destinados a atender enfermedades crónicas frecuentes.

“Me comprometí a que en las visitas iban a recibir su receta para ir por su medicamento, eso ya va a empezar a ocurrir en todo el país”, señaló.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que los medicamentos podrán obtenerse en tiendas de Alimentación para el Bienestar en comunidades rurales, mientras que en zonas urbanas se instalarán dispensadores automatizados y se apoyarán con una red de farmacias para garantizar el abasto.

La titular del Poder Ejecutivo federal subrayó que uno de los objetivos centrales del nuevo modelo es digitalizar los expedientes clínicos para facilitar la atención médica entre distintas instituciones públicas.

“Que un médico en el IMSS pueda ver el expediente médico aunque seas del IMSS-Bienestar. Eso es indispensable”, explicó.

Además, la credencial permitirá acceso a urgencias, continuidad de hospitalización, tratamientos especializados, vacunación y consultas de primer nivel en la unidad médica más cercana.

Por su parte, el subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia, informó que gracias a Salud Casa por Casa más de 10,000 personas han sido canalizadas oportunamente a unidades de urgencias del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE.

También destacó que el programa ha permitido realizar más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos como parte de las acciones preventivas.

El Gobierno federal estima que al cierre de 2026 el programa alcanzará cerca de 30 millones de visitas médicas domiciliarias en todo el país.

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