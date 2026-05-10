Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cinta_policiaca_amarilla_no_pasar_bd08496938
Nacional

Balacera en reunión familiar deja tres muertos en Iztapalapa

Vecinos aseguraron haber escuchado una ráfaga continua de disparos que interrumpió por completo el festejo y sembró temor entre familias enteras

  • 10
  • Mayo
    2026

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este 10 de mayo de 2026 en la colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, done dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y nueve más lesionadas, de acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades capitalinas.

La agresión ocurrió en medio de una reunión con motivo del Día de las Madres, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Constitución Mexicana y Reforma Monetaria y disparó contra los asistentes.

El estruendo de las detonaciones provocó pánico entre quienes aún permanecían en el lugar, generando momentos de confusión mientras varias personas intentaban ponerse a salvo o auxiliar a los heridos.

Una discusión previa forma parte de las primeras líneas de investigación

Reportes preliminares señalan que antes del ataque se habría registrado una confrontación entre algunos asistentes y personas ajenas a la convivencia, situación que es analizada por las autoridades como posible origen de la agresión.

Testigos relataron que, tras ese altercado, los agresores regresaron horas después y abrieron fuego en cuestión de segundos.

Vecinos aseguraron haber escuchado una ráfaga continua de disparos que interrumpió por completo el festejo y sembró temor entre familias enteras, incluidas madres y menores que se encontraban en el sitio.

Víctimas fueron auxiliadas por familiares

Tras la agresión, varios lesionados fueron trasladados de inmediato por familiares en vehículos particulares hacia distintos hospitales cercanos, ante la urgencia de recibir atención médica.

Horas después se confirmó la muerte de dos jóvenes de 16 y 23 años, mientras que una tercera víctima perdió la vida más tarde a consecuencia de la gravedad de sus heridas.

Entre los lesionados se encuentran cuatro mujeres de 21, 25, 36 y 60 años, además de cinco hombres de 35, 38, 53, 56 y 72 años, todos con impactos de arma de fuego.

Paramédicos y cuerpos de emergencia brindaron atención médica complementaria a personas que presentaron crisis nerviosas tras presenciar el ataque.

Autoridades revisan videovigilancia para ubicar a responsables

La SSC informó que especialistas realizan trabajos de análisis sobre grabaciones de cámaras de videovigilancia del sector para identificar la ruta de escape y ubicar a los presuntos responsables.

En paralelo, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y continúa con entrevistas a testigos, así como peritajes balísticos recabados en la escena.

Hasta el último corte oficial no se reportan personas detenidas, mientras las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rgrgv_27ef16ffa4
Lucero conmueve con fotos inéditas junto a sus hijos
IMG_3121_e1c0a9af93
UNTA celebra a madres en Tanquecito con fiesta vecinal
844d173d_2ebf_410e_8397_e094518d7b1a_b345b77a20
Doña Francisca festeja el Día de las Madres con sus nueve hijas
publicidad

Últimas Noticias

farias_laguna_quinta_carta_sheinbaum_da22290ca7
Manuel Farías envía quinta carta a Sheinbaum desde El Altiplano
jersey_seleccion_mexicana_6fc80287a3
Selección Mexicana revela tercer jersey rumbo al Mundial 2026
selecciones_lista_convocados_0d4baca765
A un mes del Mundial, selecciones afinan listas definitivas
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Hallan fuerzas federales megatúnel de huachicol en Santa Catarina
EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
publicidad
×