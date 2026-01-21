Podcast
Nacional

Atacan vivienda de Elías Moran, comisionado de MC en Morelos

A través de redes sociales, el partido emecista aclaró que 'la violencia no debe normalizarse y mucho menos quedar impune'

  • 21
  • Enero
    2026

Hombres armados atacaron a balazos la vivienda del comisionado de Movimiento Ciudadano, Elías Moran Toledo en Morelos.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando hombres armados rafaguearon la fachada del inmueble. Aunque se mencionó que este hecho no fue reportado ante las autoridades, la Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos.

A través de redes sociales, el excandidato a la alcaldía aseguró que, tanto su familia como él, se encuentran bien, por lo que agradeció los mensajes recibidos.

Movimiento Ciudadano condena ataque armado

El partido Movimiento Ciudadano en Morelos condenó el ataque armado efectuado contra el domicilio del comisionado municipal.

A través de redes sociales, el partido aclaró que "la violencia no debe normalizarse y mucho menos quedar impune".

 


