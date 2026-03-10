Podcast
Denuncia Glen ‘persecución política’ desde órganos de seguridad

Ante dichos actos, el diputado hizo un exhorto a la Fiscalía General de la República, para que actúe igual que con el caso de Karina ‘N’ y Waldo Fernández.

  • 10
  • Marzo
    2026

El diputado de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal denunció una presunta persecución política en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo cual pidió a la Fiscalía de la República intervenir en su caso.

En tribuna Villarreal indicó que tras denunciar presuntos actos de corrupción de ciertos servidores públicos, se abrieron en su contra 17 carpetas de investigación en menos de un año en la fiscalía local, lo cual señaló como una persecución.

"Este tipo de prácticas generan preocupación sobre el posible uso del sistema de justicia para inhibir la participación política o castigar la crítica, lo que afectaría principios fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica”, dijo el diputado.

Sin embargo, con 11 votos a favor y 19 en contra, la propuesta fue desechada por el pleno.

“La reciente actuación de la Fiscalía General de la República en el caso del senador Waldo Fernández ha puesto en evidencia, además, que no se trata de un fenómeno aislado.

De acuerdo con la información pública, una exdiputada local y excandidata al Senado, incluso funcionaria municipal, fue detenida y vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones, derivados de una denuncia presentada en 2024 en contra del senador, cuya integración habría estado marcada por múltiples irregularidades. Esto ha llevado a hablar de la presunta fabricación de pruebas y de un posible montaje operado bajo el interinato del entonces encargado de la Fiscalía estatal, Pedro Arce”, agregó Villarreal.


