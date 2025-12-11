Hay avances en acuerdo de agua con EUA, afirma Federación

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México y Estados Unidos registran avances significativos en la negociación para cumplir el Tratado de Aguas de 1944, pese a las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre aplicar un arancel del 5% si no se cubre un “bloque de agua” pendiente.

En la conferencia matutina, la mandataria reiteró que el gobierno mexicano mantiene una postura de diálogo y cooperación.

“Hay avances, pero todavía no se cierra, se sigue trabajando”, señaló.

Agregó que el volumen faltante, más de mil millones de metros cúbicos, está en proceso de revisión técnica dentro de la quinta reunión binacional iniciada esta semana.

México pide reconocimiento a la sequía de cinco años

Sheinbaum insistió en que la falta de entrega no fue por desinterés, sino por condiciones climáticas extremas.

“Tiene que haber un reconocimiento de ambos países de que fueron cinco años de sequía. No es porque no quisiera México o no se quisiera cumplir el tratado”, explicó.

Recordó que el mismo acuerdo internacional prevé que, si no se entrega el volumen en un periodo, éste puede completarse en los cinco años siguientes.

En el encuentro bilateral participan Julio Berdegué (Sader), Roberto Velasco (SRE) y Efraín Morales (Conagua), así como Brooke Rollins y Christopher Landau, por parte de Estados Unidos.

Río Tijuana: dos acuerdos en marcha para frenar la contaminación

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal también confirmó que México y EUA cuentan ya con dos acuerdos para el saneamiento del Río Tijuana, luego de que Trump exigiera públicamente resolver “de inmediato” las descargas que afectan a San Diego.

Sheinbaum explicó que el primer convenio se firmó en la administración pasada, lo que permitió la construcción de una planta de tratamiento por parte de ingenieros militares mexicanos.

“Ya está funcionando”, recordó.

El segundo acuerdo se firmó recientemente durante la visita de Alicia Bárcena y autoridades de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

“Es un esquema de entendimiento que tiene que ser aterrizado”, dijo.

Este incluye la ampliación de una planta de tratamiento en San Diego que, subrayó, “todavía no lo hacen ellos, tienen que cumplir con eso”.

México, por su parte, realizará nuevas obras el próximo año, como colectores adicionales y la ampliación de su planta ya operativa.

