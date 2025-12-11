Podcast
Nacional

Aclara Gobierno que nuevos aranceles no son contra China

Sheinbaum afirmó que la reforma que permite aumentar aranceles a países sin tratado comercial no busca afectar a China, sino fortalecer la producción nacional

  • 11
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que la reforma recién aprobada, que autoriza la imposición e incremento de aranceles a productos provenientes de países asiáticos, “no está dirigida a China”, sino que forma parte de una estrategia para impulsar la manufactura nacional.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el objetivo central de la nueva ley es regular las importaciones de naciones con las que México no tiene un tratado comercial vigente.

“No es un castigo a China”, afirma

Sheinbaum rechazó que la reforma tenga un sesgo geopolítico o comercial contra el gigante asiático:

“No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial. No se trata de poner restricciones al comercio, sino de fortalecer la producción en México.", dijo.

Señaló que el gobierno revisó cuidadosamente la propuesta original tras reuniones con el sector empresarial, tanto nacional como internacional, quienes advirtieron que un incremento excesivo de aranceles podría derivar en aumentos de precios para los consumidores mexicanos.

“Los propios empresarios nos dijeron que si se ponían tantos aranceles podía afectar el precio de los productos. Entonces se fue disminuyendo de manera muy importante", señaló.

aranceles-china-mexico.jpg

Consultas con China y Corea antes de aprobar la reforma

Sheinbaum reveló que, antes de que la iniciativa avanzara en el Congreso, el Gobierno mexicano mantuvo comunicación con autoridades de China y Corea del Sur para exponer los motivos y alcances de la reforma.

“Previo a la aprobación hubo comunicación con Corea del Sur y China para explicar cuáles eran las razones de esta reforma. Cambió bastante de la propuesta original a lo que finalmente se aprobó", sostuvo.

Insistió en que el objetivo no es romper vínculos ni generar tensiones, sino alentar el desarrollo industrial dentro del país, en línea con su estrategia económica denominada “Plan México”.

china-corea-del-sur.jpg

Sin reclamos formales de China

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo descartó que China haya presentado algún reclamo formal por la aprobación de la reforma.

“Hasta ahora no ha habido algún reclamo por parte del gobierno de China. Siempre habrá buena voluntad para tener mesas de trabajo", mencionó.

Asimismo, afirmó que México mantiene disposición plena para continuar el diálogo con gobiernos de Asia, tanto con economías aliadas como con aquellas con las que hoy no existe un acuerdo comercial.

Economía dará más detalles en las próximas horas

Finalmente, la mandataria informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ofrecerá un reporte detallado sobre los alcances de la reforma y los sectores que resultarán afectados o beneficiados.

“Marcelo Ebrard va a estar informando de este tema el día de hoy.”, informó.

 

 

 

 


Comentarios

