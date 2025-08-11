Ataque armado en bar de Guanajuato deja ocho muertos

Un ataque armado registrado en la calle Campesinos de la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Uriangato, habría dejado como saldo al menos ocho personas fallecidas.

El incidente principal tuvo lugar en la calle Campesinos de la colonia Emiliano Zapata, donde sujetos desconocidos llegaron a bordo de una camioneta blanca y abrieron fuego contra un grupo de personas.

Los estruendos de los disparos alertaron a los vecinos, quienes de inmediato contactaron a las autoridades. Elementos de seguridad acordonaron la zona para proteger la escena del crimen.

El operativo incluyó a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal. Minutos después de este primer ataque, se reportó un segundo incidente violento en la prolongación Hidalgo.

Aunque aún no se ha confirmado si existe una conexión entre ambos sucesos.

Las autoridades se mantienen en alerta máxima, reforzando la seguridad en puntos clave del municipio para prevenir nuevos hechos.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

