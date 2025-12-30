Hallan muertos a seis desaparecidos tras ataque en Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que fueron localizados los cuerpos de seis hombres en la comunidad de Santa Julia, municipio de Cintalapa, durante un operativo de búsqueda relacionado con la desaparición de personas tras el ataque armado a dos bares en Villaflores.

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que los cadáveres fueron encontrados a unos 100 kilómetros del lugar donde ocurrieron los secuestros y ya fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su plena identificación.

Operativo deja detenidos

Como resultado de las acciones realizadas este lunes, las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron armas, cargadores, equipo táctico y varios vehículos.

El fiscal aseguró que el operativo continuará en toda la región para dar con todos los responsables.

“No habrá impunidad; llevaremos ante la justicia a quienes resulten responsables de estos lamentables hechos”, afirmó Llaven Abarca.

Ataque armado y secuestros

Los hechos se originaron la madrugada del sábado, cuando un comando armado presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó e incendió los bares Cábala y Anubis, dejando tres mujeres lesionadas por quemaduras, varios vehículos dañados y al menos ocho personas privadas de la libertad.

El domingo fue localizado sin vida Sergio Enrique Pereda Tamayo, presunto propietario de uno de los bares atacados.

Además, en acciones anteriores fueron detenidos siete presuntos integrantes de la delincuencia organizada y asegurados ocho vehículos, entre ellos uno blindado y tres con apariencia de patrullas militares.

De acuerdo con la Fiscalía, la principal línea de investigación apunta a una disputa por el control del narcomenudeo entre grupos criminales.

Reportes de inteligencia señalan que la región frailesca es una zona estratégica en conflicto entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas, armas y migrantes.

Las autoridades federales y estatales mantienen desplegados alrededor de 500 elementos en la zona como parte del operativo de seguridad.

