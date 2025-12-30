Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G9_YH_6wi_W8_A_Anxws_07fffd642e
Nacional

Hallan muertos a seis desaparecidos tras ataque en Chiapas

Seis hombres secuestrados tras el ataque a bares en Villaflores fueron localizados sin vida en Cintalapa; hay cuatro detenidos y continúa el operativo

  • 30
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que fueron localizados los cuerpos de seis hombres en la comunidad de Santa Julia, municipio de Cintalapa, durante un operativo de búsqueda relacionado con la desaparición de personas tras el ataque armado a dos bares en Villaflores.

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que los cadáveres fueron encontrados a unos 100 kilómetros del lugar donde ocurrieron los secuestros y ya fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su plena identificación.

Operativo deja detenidos

Como resultado de las acciones realizadas este lunes, las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron armas, cargadores, equipo táctico y varios vehículos.

El fiscal aseguró que el operativo continuará en toda la región para dar con todos los responsables.

“No habrá impunidad; llevaremos ante la justicia a quienes resulten responsables de estos lamentables hechos”, afirmó Llaven Abarca.

Ataque armado y secuestros

Los hechos se originaron la madrugada del sábado, cuando un comando armado presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó e incendió los bares Cábala y Anubis, dejando tres mujeres lesionadas por quemaduras, varios vehículos dañados y al menos ocho personas privadas de la libertad.

El domingo fue localizado sin vida Sergio Enrique Pereda Tamayo, presunto propietario de uno de los bares atacados.

G9YH6whWUAAwQaI.jfif

Además, en acciones anteriores fueron detenidos siete presuntos integrantes de la delincuencia organizada y asegurados ocho vehículos, entre ellos uno blindado y tres con apariencia de patrullas militares.

De acuerdo con la Fiscalía, la principal línea de investigación apunta a una disputa por el control del narcomenudeo entre grupos criminales.

G9YH6wkWoAIsNUO.jfif

Reportes de inteligencia señalan que la región frailesca es una zona estratégica en conflicto entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas, armas y migrantes.

Las autoridades federales y estatales mantienen desplegados alrededor de 500 elementos en la zona como parte del operativo de seguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ataque_armado_en_Jalisco_deja_dos_muertos_y_cinco_heridos_e9601b0093
Ataque armado en Jalisco deja dos muertos y cinco heridos
Whats_App_Image_2025_12_23_at_7_30_05_PM_891f8a034f
Más de 10,000 elementos vigilan Coahuila durante las fiestas
AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×