Israel suspenderá a decenas de ONG humanitarias en Gaza

El gobierno de Israel informó que suspenderá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias que operan en Gaza, al no cumplir con las nuevas normas impuestas para evaluar a las ONG internacionales.

La prohibición entrará en vigor a partir del 1 de enero, según confirmó el Ministerio de Asuntos de la Diáspora.

Señalamientos contra Médicos Sin Fronteras

Entre las organizaciones afectadas se encuentra Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las principales proveedoras de atención médica en el territorio palestino.

Las autoridades israelíes acusaron al grupo de no aclarar el rol de algunos empleados, a quienes vinculan con Hamás y otros grupos armados.

Nuevas reglas bajo crítica

Las normas exigen a las ONG compartir información detallada sobre su personal, financiamiento y operaciones.

Organizaciones internacionales han calificado estos lineamientos como arbitrarios y advirtieron que podrían poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores en el terreno.

ONGs sin renovación de permisos

El ministerio israelí señaló que alrededor de 25 organizaciones, equivalentes al 15% de las ONG que trabajan en Gaza, no renovaron sus permisos bajo el nuevo esquema regulatorio.

Hasta este martes, MSF no había emitido comentarios sobre la decisión.

Israel y las organizaciones humanitarias mantienen diferencias sobre la cantidad de ayuda que ingresa a Gaza.

Mientras el gobierno israelí asegura cumplir con los compromisos establecidos en el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, las ONG sostienen que la asistencia es insuficiente para atender a los más de dos millones de habitantes del territorio devastado por el conflicto.

Comentarios