México avanza en trasplantes de órganos y llama a donar

Salud enfatizó la necesidad de registrarse como donador voluntario y aprovechar los avances legislativos para fomentar la donación

  • 30
  • Diciembre
    2025

El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó los resultados de los trasplantes de órganos en México, destacando la atención médica integral y la importancia de la donación voluntaria para salvar vidas.

“Cada trasplante que se hace requiere de inmunosupresión, y esa tiene que seguir por muchos años, y no le ha faltado a ningún paciente”, afirmó.

¿Cuáles son los resultados de trasplantes por tipo de órgano en México?

  • Riñón: 2,783 trasplantes en 2025, 76% en hospitales públicos. En cinco años, 14,347 trasplantes: 10,104 de donante vivo y 4,243 de fallecido. Sobrevida: 93.5% donante vivo, 84.2% donante fallecido.

Kershenobich destacó: “Cada persona que recibe un riñón regresa a una vida prácticamente normal”.

transplante riñon 2025 .jpg

  • Hígado: De 245 trasplantes, 76% se realizaron en hospitales públicos. Sobrevida a cinco años de 71.5%. Pueden ser de donador vivo; tras seis meses, tanto donante como receptor pueden llevar una vida normal.

transplante de hígado secretario de salud.jpg

  • Corazón: 46 trasplantes incluyendo cuatro duales (corazón y riñón). 45 en hospitales públicos. Sobrevida a cuatro años de 62.9%, con promedio de 75% en trasplantes.

transplante de corazón .jpg

  • Pulmón: 10 trasplantes en 2025, 13 en hospitales públicos. Total en cinco años: 48. Enfocado en garantizar sobrevida de los pacientes.

transplante de hígado .jpg

  • Páncreas: Inicio de trasplantes para tratar enfermedades crónicas terminales.

Más del 70% de los transplantes suceden en hospitales públicos

El 76% de los trasplantes de riñón, hígado y corazón se realizan en hospitales públicos, lo que garantiza acceso a medicamentos inmunosupresores a largo plazo y cumple con estándares internacionales de atención médica.

Kershenobich enfatizó la necesidad de registrarse como donador voluntario y aprovechar los avances legislativos para fomentar la donación.

“Donar es trascender. Infórmate, decide y compártelo con tu familia”, dijo. Además señaló: “Un paciente donante puede salvar la vida hasta de ocho personas: dos riñones, dos pulmones, un hígado”.

Los interesados pueden registrarse como donadores a través del Centro Nacional de Trasplantes mediante su sitio web y líneas de atención, reforzando la importancia de la información y la decisión familiar en la donación de órganos.


