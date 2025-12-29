Podcast
Nacional

Ataque armado en Jalisco deja dos muertos y cinco heridos

Hombres armados dispararon en contra del conductor de una camioneta de lujo, lo que desató una persecución en calles aledañas

  • 29
  • Diciembre
    2025

Más de 10 minutos fue la duración del ataque armado registrado este lunes, que dejó al menos dos personas sin vida y cinco más heridas en los límites de Guadalajara y Zapopan, del estado de Jalisco.

Estos hechos ocurrieron en calles de la colonia Santa Ediwiges, donde hombres armados que circulaban en un automóvil de lujo dispararon en contra del tripulante de una camioneta Lamborghini Urus, para desatar una persecución que concluyó en la colonia Bosques.

Ataque armado en Jalisco deja dos muertos y cinco heridos.jpg

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Guadalajara y Zapopan

Al lugar acudieron elementos municipales, Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. Los responsables lograron escapar, mientras que los lesionados fueron trasladados en estado grave.

Será personal de la Fiscalía General del Estado quien se encargue de realizar las investigaciones correspondientes.

¿Qué hacer en caso de ataque armado?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, estas son las recomendaciones que una persona en situación de riesgo de balacera debe seguir:

  1. Tirarse al suelo, sin arrodillarse o agacharle.
  2. Mantener la calma.
  3. Llamar a los números de emergencia 911.
  4. Retirarse del lugar para buscar un refugio.
  5. Esperar arribo de las autoridades.

Ataque armado en Jalisco deja dos muertos y cinco heridos.jpg


