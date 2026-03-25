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Nacional

PT anuncia voto en contra de cambios al 'Plan B' de Sheinbaum

El partido anunció que el "Plan B" será aprobado en lo general gracias a votos de Morena, PT y el PVEM, pero se votará en contra de la reforma al artículo 35

  • 25
  • Marzo
    2026

Este miércoles, el líder nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, anunció que los legisladores de la bancada votaron a favor en lo general sobre la iniciativa del "Plan B" de la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, votarán en contra de que la revocación de mandato se realice en 2027.

“Nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución que hoy se presenta. Estaremos a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”, dijo.

Con su anuncio, el líder del PT dio por hecho que el "Plan B" será aprobado este miércoles en lo general gracias a los votos de Morena, PT y el PVEM.

Sin embargo, con este anuncio también cerró la puerta al voto a favor de la reforma propuesta al artículo 35 de la Constitución.

El proyecto de la reforma original en un inicio planteaba que la revocación de mandato se realizara en junio del 2027 o 2028, además de que la presidenta pudiera promover dicho ejercicio y llamar al voto en su favor.

Sin embargo, dichos cambios no serán aprobados, por lo que en la Constitución se mantendrá la revocación de mandato, pero hasta 2028.

Objetivos de la reforma

  • El ejercicio de revocación de mandato en junio del 2027 o 2028
  • Que la titular del Ejecutivo pueda promover ese ejercicio y llamar al voto en su favor.
  • Establecer que los ayuntamientos se integren hasta por 15 regidores con principio de paridad.
  • Topar el presupuesto de los congresos de los estados al 0.70% del presupuesto de cada entidad.
  • Acotar las remuneraciones de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral. 

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