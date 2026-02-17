Senado avala ingreso de 12 militares de EUA para capacitación

El Senado de la República aprobó este martes por "fast track", la autorización de 12 integrantes del Ejército de Estados Unidos como parte de una capacitación conjunta con las fuerzas mexicanas.

Esto sucedió después de que la Comisión de Defensa Nacional del Senado autorizara la solicitud enviada por el Ejecutivo federal para que los militares del Séptimo Grupo de Operaciones Especiales.

✅ Con 91 votos a favor y seis abstenciones, se concede autorización para permitir el ingreso al territorio nacional de 12 elementos pertenecientes al Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos de América, para que… — Senado de México (@senadomexicano) February 17, 2026

Actividades que realizarán los militares en México

De acuerdo con el dictamen aprobado, estos soldados estadounidenses realizarán actividades de capacitación en:

Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México

Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, Estado de México

Base Aérea Militar No. 4, en Cozumel, Quintana Roo

Durante la discusión, la senadora Juanita Guerra Mena afirmó que se trata de un ejercicio "delimitado, temporal y supervisado", y sostuvo que el intercambio de conocimientos fortalece la preparación de las fuerzas especiales mexicanas ante "riesgos complejos y transnacionales".

La senadora añadió que la autorización se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, "particularmente en la tarea de proteger la seguridad nacional, la defensa y la soberanía de nuestro territorio mexicano".

Por su parte, la senadora Alejandra Barrales pidió mayor información sobre las actividades previstas y solicitó un diálogo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo para conocer la estrategia y alcances del acuerdo.

La autorización ocurre una semana después de que el pleno del Senado avaló, con amplia mayoría, el ingreso de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para participar en ejercicios de adiestramiento conjunto con fuerzas mexicanas entre febrero y abril, en el estado de Campeche.

