Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
senado_republica_mexico_3d54ed94b2
Nacional

Senado avala ingreso de 12 militares de EUA para capacitación

De acuerdo con el dictamen aprobado, estos soldados estadounidenses realizarán actividades de capacitación en Estados de México y Quintana Roo

  • 17
  • Febrero
    2026

El Senado de la República aprobó este martes por "fast track", la autorización de 12 integrantes del Ejército de Estados Unidos como parte de una capacitación conjunta con las fuerzas mexicanas.

Esto sucedió después de que la Comisión de Defensa Nacional del Senado autorizara la solicitud enviada por el Ejecutivo federal para que los militares del Séptimo Grupo de Operaciones Especiales.

Actividades que realizarán los militares en México

De acuerdo con el dictamen aprobado, estos soldados estadounidenses realizarán actividades de capacitación en:

  • Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México
  • Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, Estado de México
  • Base Aérea Militar No. 4, en Cozumel, Quintana Roo 

Durante la discusión, la senadora Juanita Guerra Mena  afirmó que se trata de un ejercicio "delimitado, temporal y supervisado", y sostuvo que el intercambio de conocimientos fortalece la preparación de las fuerzas especiales mexicanas ante "riesgos complejos y transnacionales".

La senadora añadió que la autorización se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, "particularmente en la tarea de proteger la seguridad nacional, la defensa y la soberanía de nuestro territorio mexicano".

Por su parte, la senadora Alejandra Barrales pidió mayor información sobre las actividades previstas y solicitó un diálogo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo para conocer la estrategia y alcances del acuerdo.

La autorización ocurre una semana después de que el pleno del Senado avaló, con amplia mayoría, el ingreso de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para participar en ejercicios de adiestramiento conjunto con fuerzas mexicanas entre febrero y abril, en el estado de Campeche.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_3_c3204eb2bf
Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia
cabeza_de_vaca_renuncia_ciudadania_estadounidense_7c3cf234ca
Revelan que Cabeza de Vaca renunció a ciudadanía estadounidense
INFO_7_UNA_FOTO_66_08a08d2f82
Fiscalía de EUA acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_3_c3204eb2bf
Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia
image_8cb20add1f
Acuden a la Basílica de Guadalupe por Miércoles de Ceniza
IMG_7795_ce6ad7beba
Proponen controles financieros en sociedades escolares
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×